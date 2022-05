Sassoferrato Genga, contro il Montecchio altra chance sprecata

Pareggio interno per il Sassoferrato Genga contro il Montecchio, altro “pezzo” che va aggiunto alla galleria delle occasioni perdute, le quali rischiano seriamente di compromettere la salvezza dei sentinati. Al “Comunale” arriva un K Sport tecnicamente ancora in corsa per un piazzamento play-off, sebbene la concorrenza sia particolarmente nutrita e ci sia una gap di alcune lunghezze da colmare. Ma è la maggiore motivazione dei padroni di casa a contrassegnare la partita, fino a farla sfociare in un costante predominio che non ha però portato, al triplice fischio, quei tre punti necessari per accelerare l’operazione recupero.

Il SassoGenga prende subito in mano il pallino del gioco, facendosi vivo dalle parti di Celato con la punizione di Caseiro al 5’, poi con i tentativi di Di Nuzzo a cavallo del quarto d’ora del primo tempo, che prima tira debolmente e poi non inquadra lo specchio della porta. Ancora i padroni di casa al pericolosi al 23’ da fuori area con Chioccolini e dieci minuti più tardi con un piazzato di Marchi, il quale però alza troppo la mira. Il Montecchio si presenta per la prima volta dalle parte di Santini verso la fine del primo tempo, con una botta di Rossi che si perde, di poco, sopra la traversa.

Il secondo tempo non vede modifiche al copione: sono sempre gli uomini di Perini a spingere, trovando al 52’ il meritato vantaggio grazie ad una volée di controbalzo di Di Nuzzo, e divorandosi a stretto giro di posta il 2-0 con Barriero, il quale spedisce fuori da posizione favorevole nel cuore dell’area pesarese. Ancora vicino al raddoppio il Sasso, sempre con Di Nuzzo che al 61’ non trova la porta dopo l’imbeccata aerea di Passeri. I locali vengono così castigati a metà ripresa da Dominici, che direttamente su calcio di punizione ristabilisce l’equilibrio. Ultimo quarto d’ora convulso, con repentini capovolgimenti di fronte, ed alla fine è Santini a compiere la parata salva-risultato, opponendosi con efficacia alla conclusione da distanza ravvicinata di Mazzarri ed evitando il 2-1 che, per quanto visto nell’arco del match, avrebbe assunto per il SassoGenga i contorni di autentica beffa.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – K SPORT MONTECCHIO 1-1 (0-0 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Imperio, Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri, Caseiro Lesieur, Barreiro, Marchi (75’ Piermattei), Di Nuzzo (65’ Boutlata). All. Perini

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, G. Liera, Bolzonetti, Mazzoli, J. Liera, Mancini (56’ Tamburini), Dominici, Mazzarri, Peluso (84’ Cocchi), Rossi (56’ Tonucci). All. Marchetti

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Grieco (MC)

RETI: 52’ Di Nuzzo, 67’ Dominici