La Fermignanese si conferma spietata in trasferta: anche il SassoGenga k.o.

La Fermignanese continua a compensare le difficoltà palesate negli incontri casalinghi (due punti in quattro incontri tra le mura amiche) traendo grande profitto dalle trasferte. Al “Comunale” di Sassoferrato arriva per la formazione di mister Teodori il terzo blitz in campionato, che peraltro permette ai biancoblu di mantenere l’imbattibilità esterna al pari della capolista Osimana e della Vigor Castelfidardo.

L’incontro con il Sassoferrato Genga, equilibrato ed incerto fino al triplice fischio finale, racchiude le principali emozioni nei primi 45’, che si concluderanno con il punteggio il quale costituirà l’epilogo della sfida. Partenza lampo degli ospiti che al 7' sfruttano un errore del pacchetto arretrato del Sasso e usufruiscono di una massima punizione, decretata per un atterramento in area di Bellucci; Braccioni dagli undici metri non sbaglia e sblocca il punteggio. La squadra di casa reagisce e sfiora subito il pareggio con un gran colpo di testa di Gaggiotti che manca di poco il bersaglio. Il pareggio arriva comunque alla mezz’ora: Passeri si accentra dalla sinistra e scocca un perfetto tiro a giro che si insacca alle spalle di Ponzoni. Nel concitato finale di tempo sono nuovamente gli uomini di Teodori a tornare avanti con una deviazione sotto misura di Pagliardini. Il secondo tempo è un susseguirsi di rovesciamenti di fronte, che non modificano però il risultato finale ed i biancoblu possono così festeggiare.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – FERMIGNANESE 1-2 (1-2 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Passeri, Bianchi, Bellucci (88′ Farinelli), Bianconi, Colombo (72′ Bonci), Chioccolini, Gaggiotti, Marchi (10′ Chiocchi 29′ Petrini), Guidubaldi (76′ Galletti). All. Bazzucchi

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Ndoj, Bacciardi, Cleri, Pagliardini (88′ Bruscia), Braccioni, Izzo (76′ Gori), Bozzi, Bravi (46′ Fucili). All. Teodori

ARBITRO: D’Ascanio (AN)

ASSISTENTI: Allievi (San Benedetto del Tronto), Zela (AN)

RETE: 7′ Braccioni su rig., 30′ Passeri, 43′ Pagliardini