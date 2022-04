Il Mondolfo supera il SassoGenga nel festival del penalty

Il forte vento e delle decisioni arbitrali che sollevano più di un dubbio diventano i protagonisti di un rocambolesco Sassoferrato Genga-Atletico MondolfoMarotta, che si conclude con la vittoria degli ospiti. Decisivi nell’economia del risultato i rigori assegnati dal signor Pasqualini di Macerata: complessivamente tre, tutti realizzati, due dei quali – uno per tempo – agli ospiti.

E’ la squadra sentinate a partire con il piede giusto, rendendosi subito pericolosa con Boutlata, poi al 7’ con Marchi che si vede respingere la conclusione da un attento Moscatelli e successivamente con Barreiro Flores. Ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al quarto d’ora: trattenuta in area ai danni di Fraternali, sanzionata con la concessione di un severo calcio di rigore, trasformato dal Cordella. Il bomber blu-grana prova subito a raddoppiare innescato da Monje senza però trovare il tempo giusto per battere a rete, ed allora è il SassoGenga a catapultarsi in avanti a caccia del pareggio: Barreiro al 23’ ha poco fortuna, mentre al 31’ il tiro cross di Chiocci sfiora il palo dopo una deviazione. Nel corner successivo, contatto in area Guerrero e Barreiro e secondo rigore di giornata, che permette a Marchi di ristabilire l’equilibrio.

Agevolati dal vento a favore, gli ospiti partono forte nella ripresa ed al 59’ vanno vicini al 2-1 con Cordella la cui conclusione in diagonale non inquadra di poco il bersaglio. Cinque minuti più tardi la risposta dell’undici di Perini è affidata al solito Barreiro, che batte a rete ma trova sulla sua strada Moscatelli bravo a sventare la minaccia. La gara si decide al 73’: Arsendi va giù in area, l’arbitro indica il dischetto e Biondi è glaciale nel perforare Santini riportando in vantaggio l’Atletico. Nei minuti conclusivi il forcing del Sassoferrato Genga produce una ghiotta occasione per il pari, con Marchi che a tu per tu con Moscatelli non riesce però a trovare la porta. Al triplice fischio finale festeggia il Mondolfo, che sale a metà graduatoria, mastica amaro il Sasso obbligato a duellare con il Loreto per evitare la retrocessione diretta.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 1-2 (1-1 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Di Nuzzo (87’ Caseiro Lesieur), Chiocci (82’ Guidubaldi), Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri, Colombo (45’ Piermattei), Barreiro, Marchi, Boutlata. All. Perini

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Marzano, Olivi (76’ Giobellina), Arsendi, Rosi, Guerrero, Pacenti, Fraternali, Cordella, Vitali (80’ Marconi), Monje (65’ Biondi). All. Mobili

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), De Marino (PU)

RETI: 15’ Cordella su rig., 32’ Marchi su rig., 74’ Biondi su rig.