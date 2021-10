Sassoferrato Genga, vittoria in Coppa attendendo di tornare al completo

Una vittoria, due pareggi ed una sconfitta a tempo scaduto sul campo degli imbattuti Portuali. Un cammino incoraggiante, quello del Sassoferrato Genga, nel primo mese di campionato, trascorso fronteggiando un’emergenza sia sotto il profilo qualitativo che...realizzativo. «Dobbiamo stringere i denti ancora un po’ – conferma il tecnico Lorenzo Bazzucchi – perché comunque in mezzo al campo l’assenza di una pedina come Bianchi si fa sentire, e là davanti avere o non avere Gaggiotti non è la stessa cosa, senza dimenticare che la prossima gara dovremo fare a meno anche di Turchi (appiedato dal giudice sportivo ndr). Ma al di là dei risultati, fino a questo momento ci possiamo ritenere soddisfatti, per l’atteggiamento avuto dalla squadra ed anche per i riscontri avuti sotto il profilo del gioco: perché se è vero che non abbiamo creato moltissimo, va detto che abbiamo concesso poco alle avversarie».

Intanto, nella partita di Coppa è arrivato un 1-0 contro il Moie Vallesina, di buon auspicio per i prossimi impegni ed anche per la prestazione offerta da chi, fino a questo momento, ha avuto minore minutaggio. «Non abbiamo modificato modulo ed identità – dice il mister – ma ruotato la formazione come del resto anche il Moie Vallesina ha fatto, per dare spazio a chi finora ne aveva avuto meno e per sperimentare soluzioni differenti. Avendo vinto e schierato molti ragazzi giovani, direi che il bilancio di questo impegno infrasettimanale è stato positivo».

Mentre l’ex Castiglion del Lago, Passeri, dovrebbe aggregarsi al gruppo (jolly spendibile in più posizioni, già allenato da Bazzucchi), i fari sono puntati sulla prossima sfida di campionato, che vedrà il SassoGenga impegnato tra le mura amiche contro la Filottranese.

«E’ una formazione indubbiamente ostica – conferma Bazzucchi – e pertanto va affrontata ricercando quell’equilibrio e quell’attenzione ancora più importanti quanto si devono fronteggiare partite senza essere a pieno organico. E’ una sfida che nel passato ha dato vita a belle battaglie, per quanto ci riguarda siamo pronti, con la voglia di ripartire dopo il passo falso di Ancona».