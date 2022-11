Messina non perdona, la Vigor Castelfidardo cede il passo a Fano

Il S.Orso elegge il “Montesi” a fortino praticamente inespugnabile: quarta vittoria casalinga – più un pareggio – nei cinque incontri sin qui disputati, e secondo posto in graduatoria dietro la capolista Montecchio. Ne fa le spese la Vigor Castelfidardo, arrivata a Fano dopo la sofferta affermazione casalinga contro l’Osimo Stazione: la squadra di mister Manisera ha cominciato con il piglio giusto l’incontro, riuscendo anche a sbloccare il punteggio, senza però riuscire a contenere adeguatamente il ritorno dei fanesi.

Sono infatti i biancazzurri a muovere per primi il pallottoliere: dopo appena 7’ S.Orso colpito a freddo dalla conclusione vincente fuori area di Ballarini che timbra l’1-0. I padroni di casa sbandano, mentre la Vigor affonda il piede sull’acceleratore per cercare di doppiare immediatamente il colpo, sfiorando il 2-0 con Gambacorta. Ma a metà della prima frazione la compagine di Fulgini riemerge grazie al solito Messina, che capitalizza in maniera ottimale l’assist di Cenerilli e batte Lombardi per il gol che ristabilisce l’equilibrio.

Al rientro dal riposo, il S. Orso mette la freccia: Messina si procura e conquista il penalty trasformato con freddezza dopo appena due giri di lancette dall’inizio della ripresa. Si ribaltano le parti, ora è la Vigor in affanno e i padroni di casa tentano subito ad approfittarne con Luchetti, che però da buona posizione alza troppo la mira. E’ la prova generale del gol, che arriva al 69’ proprio con Luchetti il quale mette in ghiaccio il risultato e consolida la presenza della formazione fanese nell’élite del Girone A di Promozione.

Il Tabellino:

S.ORSO – VIGOR CASTELFIDARDO 3-1 (1-1 p.t.)

S.ORSO: Palazzi, Citarelli, Vitali, De Angelis, Farroni, Gabbianelli, Pasini (70’ Grussu), Cenerilli, Messina, Luchetti (88’ Saurro), Riberti (70’ Paolini). All. Fulgini

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Gasparini (65’ Malaccari), Mosca (75’ Camilloni), Marconi, Calligari, Gambacorta (60’ Rombini), Ballarini, Altobello, Pantone (60’ Gioielli), Terré. All. Manisera

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Santucci (MC)

RETI: 7’ Ballarini, 23’ e 47’ su rig. Messina, 69’ Luchetti