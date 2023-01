Fano stregata per l'Osimo Stazione: subisce la rimonta e fallisce il rigore del pari

L’Osimo Stazione Conero Dribbling cade nel recupero della quattordicesima giornata sul campo del Sant’Orso, formazione di alta classifica, tra parecchi rimpianti. I ferrai fuggono sul 2-0, ma prestano il fianco alla rimonta dei fanesi che ribaltano il punteggio portandosi sul 3-2. Allo scadere, per i biancoverdi c’è la ghiotta chance di acciuffare in extremis un pari indubbiamente meritato, che si materializza sotto forma di calcio di rigore il quale viene però fallito permettendo ai padroni di casa di festeggiare così i tre punti.

I ragazzi di mister Roberto Girolomini partono forte, con Masi che viene atterrato in area di rigore locale dopo appena nove giri di orologio. Il direttore di gara decide che si può proseguire, tra le proteste e i dubbi biancoverdi. Rispondono i fanesi con De Angelis, che calcia alto un piazzato da buona posizione. I padroni di casa alzano il baricentro, costringendo i ferrai a contenere. E’ Ramos però a spaventare il Sant’Orso: il baby centrocampista ci prova dal limite, sfera a lato di un niente. Sempre a ridosso dell’intervallo, sono i rossoblu a sfiorare il vantaggio, palla di nuovo fuori di poco.

I Girolomini boys sfondano a inizio ripresa. Due volte, entrambe su situazione di palla inattiva. Dopo 4’ arriva il gol di Ippoliti, bravo a ribadire in rete la sfera dopo l’intervento di Palazzi su Nanapere. Passano altri quattro minuti ed è Rinaldi a girare in porta il corner di Staffolani per il raddooppio. Ma è una gioia di breve durata: il Sant’Orso inserisce forze fresche e trova in pochi minuti due reti, in mischia. La prima è una sfortunata autorete di Ippoliti a riaprire la contesa, la seconda porta la firma di Mattioli che rimette in equilibrio il confronto. Il Sant’Orso prende così fiducia e realizza il gol del sorpasso con Alegi, al 77’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’Osimo Stazione trova comunque le forze di reagire, con tanto orgoglio, nonostante la rimonta subita. Staffolani viene atterrato in area di rigore quando mancano pochi secondi all’assegnazione del recupero, l’arbitro concede il penalty ma Rinaldi non è preciso e calcia fuori. Si spengono così i sogni dei ferrai, a conclusione di una partita stregata. I biancoverdi tornano da Fano sconfitti, ma c’è poco tempo per leccarsi le ferite: sabato, al “Bernacchia” arriva la Cagliese.

Il Tabellino:

S.ORSO-OSIMO STAZIONE 3-2 (0-0 p.t.)

SANT’ORSO: Palazzi, Vitali, Rossi, De Angelis, Brocca (58’ Paolini), Alegi, Mattioli, Cenerilli, Messina (66’ Latini), Luchetti (57’ Saurro), Balducci (57′ Pasini). All. Fulgini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bonifazi, Masi, Polenta (85’ Pandolfi), Staffolani, Bah, Rinaldi, Ippoliti, Pizzuto (82’ Sampaolesi), Nanapere, Shaibu (82’ Amoabeng), Ramos. All. Girolomini

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Baldisserri (PU)

RETI: 49’ Ippoliti, 53’ Rinaldi, 63’ aut. Ippoliti, 66’ Mattioli, 77’ Alegi