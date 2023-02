Cinque...per due e festa rovinata all'Osimana: con la Sangiustese è 2-2

Prende forma in pieno recupero la beffa per l’Osimana. A fronte di una partita condotta con autorità, nel finale la squadra giallorossa viene raggiunta sul 2-2 dalla Sangiustese che all’ultimo assalto trasforma la potenziale nona vittoria stagionale della formazione di mister Mobili nel nono pareggio. Nell’epilogo maturato al Comunale di Montegranaro, più corretto parlare di due punti sfumati, piuttosto che di uno guadagnato, che non permettono all’Osimana di riagganciare il podio, missione possibile in considerazione delle frenate fatte registrare da alcune appartenenti al drappello delle candidate ai play-off. Determinante, nell’economia del risultato finale, l’abilità dei padroni di casa nello sfruttare nel modo migliore le occasioni create nel corso dell’incontro.

Osimana subito a bersaglio: già al 17’ del primo tempo riesce a portarsi in vantaggio con una rete di Alex Buonaventura. Il gioco dei giallorossi non cala però di intensità ed il goal del raddoppio è nell’aria: il 2-0 arriva puntuale poco dopo la mezz’ora, realizzato da Franco Ruibal. Il vantaggio dei senza testa è ormai consolidato, e la squadra di mister Mobili amministra i due gol di scarto senza concedere troppo ai padroni di casa. Cambio di copione nella ripresa, dove la Sangiustese comincia col piede giusto e preme sul pedale del gas alla ricerca della rete. Le distanza si accorciano al 48’ per effetto della rete di Cinque, entrato in campo dopo l’intervallo. I padroni di casa spingono per completare la rimonta, ma l’Osimana tiene bene il campo concedendo pochissimo. A risultare fatale sarà l’ultimo giro di lancette: a segno ancora Cinque, il quale con la sua doppietta personale salva la Sangiustese che, col secondo 2-2 consecutivo, mantiene l’imbattibilità nel girone di ritorno.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE-OSIMANA 2-2 (0-2 p.t.)

SANGIUSTESE: Monti, Pagliarini, Capodaglio, Tomassetti, Stortini, Loviso (46’ Cinque), Iuvalè, Ciucani (46’ Merzoug), Proesmans (83’ De Stefano), Ercoli, Tonuzi. All Morganti

OSIMANA: Canullo, Fermani, Labriola, Patrizi, Ruibal (91’ Montesano), Calvigioni, Bambozzi, Scheffer (49’ Paccamiccio, 83’ Mercanti), Alessandroni, Buonaventura (60’ Bellucci), Pasquini (83’ Falcioni). All Mobili

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Ielo (PU)

RETI: 17’ Buonaventura, 32’ Ruibal, 48′ e 93’ Cinque