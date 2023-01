Sangiustese, basta Tonuzi. Marina ancora a secco di vittorie

Si apre nel segno della sconfitta il 2023 di un Marina che non muove una classifica sempre più preoccupante, ma si rammarica per la battuta d’arresto di misura subita a Montegranaro, contro una Sangiustese pratica ma soprattutto cinica nel capitalizzare l’unica palla gol creata nella prima metà di gara. Sono infatti gli ospiti a partire meglio: si comincia al 6’ con l’imbucata precisa di Gagliardi per Pierandrei il quale però viene murato da Juvalè. Passano quattro minuti ed il Marina realizza il gol dell’1-0 con Pierandrei, rete che però viene annullata per off-side con più di un dubbio a riguardo (era probabilmente tenuto in gioco da Scognamiglio).

La squadra di mister Fenucci continua a spingere, al 27’ bella combinazione Nacciarriti-Brugiapaglia con il cross di quest’ultimo sulla testa di Pierandrei, il quale però non inquadra lo specchio della porta. Ancora un’inzuccata, stavolta di Nacciarriti, a far sudare freddo la retroguardia locale, ma la sfera si perde sul fondo. Al 44’ arriva la doccia fredda per il Marina: rimessa dal fondo di Monti, spizzata di Proesmans ad agevolare Tonuzi che in velocità brucia Maiorano e mette in rete l’1-0, facendosi perdonare la conclusione sbagliata dal 31’ nella prima sortita offensiva della prima frazione da parte della formazione di Morganti.

L’inizio del secondo tempo vede i biancazzurri soffrire la verve di una Sangiustese che vuol provare a chiudere i conti, ma dopo il primo quarto d’ora trova coraggio ed energie per rispondere. Per i locali provvidenziale il baby Capodaglio, che in paio di circostanze ha la meglio su un pericoloso Sbarbati. La pressione della formazione ospite aumenta, ma non ha adeguata concretezza. Sono invece i rossoblù a sfiorare il 2-0: prima al 68’ con un cross rasoterra che attraversa pericolosamente tutta l’area senza nessun attaccante locale pronto alla deviazione, poi al 90’ con un contropiede di Ciucani che si fa mezzo campo in perfetta solitudine, ma a tu per tu con Barzanti dilapida il raddoppio. La colossale chance mancata lascia in partita il Marina che, però, nei cinque minuti di recupero non riesce ad impensierire Monti. Arriva così il fischio finale che sancisce l’importante vittoria dei rossoblù.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE-MARINA 1-0 (1-0 p.t.)

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Iuvalè, Capodaglio, Scognamiglio, Merzoug (80’ Ciucani), Proesmans, Cinque (24’ De Stefano), Ercoli, Tonuzi (61’ Pagliarini). All. Morganti

MARINA: Barzanti, Pedini, (85’ Piermattei), Maiorano (70’ Catalani), Giovagnoli, Vinacri, Candolfi (53’ Sbarbati), Brugiapaglia, Gagliardi, Pierandrei, Nacciarriti (80ì Gabrielli), Gregorini. All. Fenucci

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Sannucci (MC)

RETE: 45’ Tonuzi