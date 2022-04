Sangiustese-Marina, nulla di fatto: al Comunale "La Croce" è 0-0

Una Sangiustese propositiva ma poco concreta sbatte sulla difesa di un Marina quadrato, ed alla fine è l’inevitabile 0-0 a costituire l’epilogo di un incontro intenso, in cui i padroni di casa hanno maggiormente tenuto in mano il pallino del gioco impegnando però seriamente l’estremo difensore ospite solo in una circostanza.

Pronti, via, passano appena 50 secondi e Costantini favorito da un rimpallo prova il tiro, che viene murato da un difensore. Stessa sorte per il rasoterra di Stortini scoccato al 2’ dal limite dell’area. Al 15’ ancora Stortini pericoloso, stavolta su punizione, con Mancini che di pugno svetta su tutti e devia. Il Marina si rifà vivo al 25’ con Droghini che si sgancia in profondità e poi esplode un diagonale violento parato a terra da Barufaldi. Al 35’ Iori riesce ad arrivare di testa su un cross, ma alza troppo la mira. Minuto 44, proteste degli ospiti per un intervento di Monserrat che stende Simone al momento di raggiungere la sfera crossata da Medici, ma l’arbitro fa proseguire.

Dopo l’intervallo, la prima metà della ripresa scivola via tra tentativi che non inquadrano lo specchio della porta, come quello di Casati al 50’, di Costantini al 54’ e di Forò che spedisce sopra la traversa la sfera al 63’. Al 70’ Mancini compie l’unico intervento di elevato coefficiente di difficoltà dell’intero incontro: Ercoli arrivato al limite spara un velenoso diagonale rasoterra sul quale il baby campioncino di Mariani compie una bella parata. L’ultima azione degna di nota cade al minuto 81, frutto di una combinazione Gabrielli-Costantini, con la conclusione di quest’ultimo potente, ma imprecisa.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE - MARINA CALCIO 0-0

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Stortini, Iuvalè (85’ Zira), Basconi, Monserrat, Ciucani (75’ Iacoponi), Forò, Iori, Ercoli (90’ Merzoug), Casati (75’ Cheddira). All. Viti

MARINA CALCIO: Mancini, Medici, Droghini (80’ Maiorano ), Rossetti (72’ Paialunga), Simone (61’ Vinacri), Carloni, Loberti, Pesaresi, Piermattei (67’ Gabrielli) , Lazzarini (61’ Canulli). All. Mariani

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Bara (MC)