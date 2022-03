La Sangiustese non sfonda, il Fabriano Cerreto via da Montegranaro con un punto

Punto prezioso quello strappato dal Fabriano Cerreto al “Comunale” di Montegranaro. L’undici di Giacometti rimedia allo svantaggio trovando nel secondo tempo la rete dell’1-1 contro la Sangiustese, che fallisce l’aggancio alla zona play-off e resta ai margini delle top 5 del campionato.

Gara bloccata nella prima mezz’ora, con gli ospiti che diligentemente tengono il campo in maniera ordinata concedendo poco spazio alla squadra di Viti. Due le occasioni da segnalare: al 27’ Ercoli, ben imbeccato da Casati, sfrutta l’indecisione di Buldrini ma a due passi da Santini non inquadra lo specchio della porta. Cinque minuti più tardi è Montagnoli a non impattare in maniera ottimale sul traversone dalla destra di Tizi, e la sfera che viene catturata senza problemi da Amico. Il punteggio si sblocca poco prima del duplice fischio: palla in area a Iori, che appoggia a Forò la cui conclusione manda il pallone in fondo al sacco per l’1-0 con cui si conclude il primo segmento di gara.

Al rientro in campo dopo l’intervallo il Fabriano Cerreto ristabilisce l’equilibrio grazie al gol di Montagnoli, che dai venti metri scocca il tiro sul palo più distante a infilare l’incolpevole Amico. La replica della Sangiustese non si fa attendere, ma sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Olivieri, Iori di testa alza troppo la mira. La chance più nitida del 2-1 capita però nuovamente a Forò a metà tempo, ma l’autore del momentaneo 1-0 – su assistenza di Olivieri – calcia sul corpo di Santini il pallone del nuovo vantaggio. Minuti finali con lo sterile forcing dei padroni di casa e il Fabriano Cerreto che tiene in apprensione la retroguardia locale con qualche veloce ripartenza. Termina 1-1: Sangiustese attesa ora dal prossimo impegno al Comunale di Chiaravalle contro una Biagio Nazzaro in crisi, Fabriano che riceverà invece l’Atletico Ascoli.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE – FABRIANO CERRETO 1-1 (1-0 p.t.)

SANGIUSTESE: Amico, Tomassetti (58’ Stortini), Pagliarini, Iuvalè (66’ Zira), Ferri, Monserrat, Ercoli, Forò, Iori (92’ Iacoponi), Olivieri, Casati (72’ Cheddira). All Viti

FABRIANO CERRETO: Santini, Salciccia, Santamarianova (68’ Mulas), Buldrini, Fioranelli (87’ Spuri), Stortini, Bastos Moncalvo (60’ Pagliari), Aquila, Genghini (75’ Carmenati), Tizi (84’ Storoni), Montagnoli. All Giacometti

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Bianchi (PU)

RETI: 44’ Forò, 58’ Montagnoli