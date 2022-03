Tris Notaresco, Castelfidardo al palo

Il Castelfidardo inciampa in casa del San Nicolò Notaresco. I biancoverdi vengono battuti per 3-0 dai padroni di casa, bravi e cinici a sfruttare le occasioni da gol create nel corso dell’incontro. I fisarmonicisti non sono riusciti ad essere incisivi sotto porta, finendo per pagare a caro prezzo alcune disattenzioni.

Primo tempo equilibrato. Buon inizio da parte dei padroni di casa, con un colpo di testa di Pesce di poco a lato, anche se i fidardensi rispondono con una punizione da lontano di Gega, parata a terra da Shiba. Il vantaggio del Notaresco arriva al 21’ con l’azione innescata da Valenti, sul filo del fuorigioco, sulla cui conclusione arriva il tap-in vincente di Dorato che costringe l’ex di turno Demalija (due presenze in rossoblu nella passata stagione) a raccogliere la sfera in fondo al sacco. I fisarmonicisti reagiscono al 24’ con il calcio piazzato di Cardinali, su cui Shiba si supera, ed al 42’ sempre da punizione, con Fermani, ma ancora una volta l’estremo difensore rossoblu si fa trovare pronto. Proprio allo scadere della prima frazione arriva il raddoppio di Valenti, con una bella girata al volo seguente ad un preciso traversone di Sorrini.

Nella ripresa gli uomini di mister Epifani gestiscono il vantaggio anche se i ragazzi di mister Manolo Manoni provano a farsi sotto alla ricerca della rete che riaprirebbe la contesa, con il diagonale al 75’ di Braconi di poco sul fondo. Ma i padroni di casa cinicamente calano nei minuti conclusivi il tris che mette i tre punti in cassaforte: discesa sulla destra di Valenti, sfera che viene recapitata a Pesce la cui conclusione piazza il pallone alle spalle di Demalija per la terza volta.

Il Tabellino:

SAN NICOLO' NOTARESCO – CASTELFIDARDO 3-0 (2-0 p.t.)

SAN NICOLO' NOTARESCO: Shiba, Diarra (69’ Scimia), Pesce (83’ Fredrich), Valenti (93’ De Stefanis), Pampano (64’ Bana), Lopez Petruzzi, Massarotti, Blando, Sorrini, Dorato (75’ Maio), Gallo. A disposizione: Mariani, Bellardinelli, Speranza, Gagliardi. All. Epifani

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (69’ Murati), Mataloni, Fermani (46’ Camara), Baraboglia, Gega, Cusimano, Marcelli (54’ Faye), Braconi, Bracciatelli (83’ Perkovic), Cardinali (69’ Cvetkovs). A disposizione: Palombo, Fabiani, Baldoni, Daniello. All. Manoni

ARBITRO: Gresia (PC)

ASSISTENTI: Gookooluk (Civitavecchia), Nappi (LT)

RETI: 21’ Dorato, 48’ p.t. Valenti, 83’ Pesce