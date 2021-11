Vigor impeccabile nel...testa-coda: tris al San Marco Servigliano

La Vigor Senigallia vince anche sul campo del San Marco Servigliano. Nacciarriti, D’Errico e Pesaresi regalano altri tre punti alla squadra di mister Aldo Clementi ed il primo posto in classifica solitario. Traguardo che, però, è solo momentaneo, in considerazione del fatto che il Marina – oggi fermato sull’1-1 in casa dall’Atletico Gallo – è attardato di due lunghezze ma ha già goduto del turno di riposo.

Il testacoda a cui erano sottoposti i rossoblu è stato superato con brillantezza, nonostante un avvio non proprio perfetto. Sono i locali infatti a sfiorare il vantaggio dopo il fischio d’inizio, con Flores che si presenta a tu per tu con Roberto ma calcia senza trovare lo specchio della porta. Tuttavia la Vigor passa al 10′: Paradisi innesca Nacciarriti - sempre più decisivo sia quando subentra nella ripresa che quando parte titolare – il quale beffa Giorgi in uscita con un morbido pallonetto. Il raddoppio porta la firma del capocannoniere del torneo: al 20’ errore in disimpegno dei padroni di casa, D’Errico prende palla, si accentra e scocca un perfetto tiro a giro che si insacca per il 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi dopo il riposo, la Vigor mette definitivamente al sicuro il risultato, dopo averne avuto la chance nei minuti conclusivi del primo segmento di gara: corner di Bartolini, svetta il capitano che impatta e fa 3-0. Ancora un gol per Denis Pesaresi, definitivamente entrato in condizione e sempre più trascinatore rossoblu. Coi tre punti in tasca, la formazione senigalliese cala nei ritmi e nell’intensità, lasciando spazio alla manovra dei padroni di casa (ancora a quota zero in graduatoria) che sfiorano in un paio di circostanze la rete della bandiera. Superato il test San Marco, Vigor già concentrata sul prossimo impegno: al “Bianchelli” arriverà infatti il Montefano e per confermarsi in vetta servirà non sbagliare.

Il Tabellino:

SAN MARCO SERVIGLIANO -VIGOR SENIGALLIA 0-3 (0-2 p.t.)

SAN MARCO SERVIGLIANO: Giorgi, Acuti (84’ Germani), Marziali, Crescenzi, Ruiz, Achiq, Ley (67’ Zokou), Bucci, Flores, Valdes (59’ Frinconi), Gentile (77’Capodaglio). All. Pavoni

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Olivi, Bartolini, Marini (89’ Magi Galluzzi), Gambini, Rotondo, Mancini (70’ Baldini), Nacciariti (81’ Arsendi), Pesaresi (71’ Carsetti), D’Errico (85’ Orciani) Paradisi. All. Clementi

ARBITRO: Chiarotti (MC)

ASSISTENTI: Traini (AP), Bilò (AN)

RETI: 10′ Nacciarriti, 20′ D’Errico, 49′ Pesaresi