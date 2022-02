Marina, a Servigliano tre punti dopo quattro mesi di attesa

Fine del digiuno per un Marina che, a distanza di quattro mesi, riesce a cogliere quel successo che mancava dallo scorso ottobre (affermazione esterna sul campo del Porto Sant’Elpidio, battuto 3-1). Una vittoria che peraltro riporta la formazione di mister Mariani alle soglie di una zona play-off che dista appena una lunghezza. Il passo falso del San Marco – il quindicesimo in diciannove incontri sin qui disputati – non modifica molto il quadro della situazione per la squadra di Servigliano, che resta ancorata sul fondo della graduatoria, sebbene i tre punti presi prima del giro di boa contro la Biagio Nazzaro e le buone prestazioni offerte contro Atletico Azzurra Colli e Jesina – che si erano imposte di misura – permettessero di guardare all’immediato futuro con maggiore ottimismo.

La squadra di mister Pavoni, in cui abbondano gli under – ben 9 quelli messi in campo nell’undici di partenza – comincia con il piglio giusto il match, palesando però ancora una volta scarsa concretezza nei sedici metri finali. Ed il Marina, sornione, alla prima vera occasione passa in vantaggio: indecisione della retroguardia locale, la palla finisce a Barchiesi che con un preciso rasoterra timbra il gol dell’1-0. La replica dei padroni di casa non si fa attendere, ma il pacchetto difensivo è attento, così come il giovane portiere Coacci – classe 2004 – schierato da Mariani sin dal primo minuto.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, le speranze del San Marco di raddrizzare il match si infrangono dopo circa dieci minuti: Costantini si fa largo ed arriva alla conclusione, pallone respinto da Giorgi che però nulla può sul secondo tentativo dello stesso Costantini il quale mette in rete il pallone del 2-0. Ultima mezz’ora di gioco senza sussulti: Servigliano cerca di riaprire il match ed il Marina in almeno un paio di circostanze sfiora il tris che avrebbe però assunto le sembianze di punizione troppo severa per i padroni di casa. Termina 2-0, col Marina che torna così a sorridere e riprende ad osservare con interesse la bagarre sviluppatasi nelle posizioni di rincalzo.

Il Tabellino:

SAN MARCO SERVIGLIANO – MARINA 0-2 (0-1 p.t.)

SAN MARCO SERVIGLIANO: Giorgi, Ley, Marziali, Medori (46' Biondi), Coltorti, Crescenzi, Barchetta (65' Paolucci), Frinconi, Bucci, Rango (65' Mukuta), Gandini (67' Torres). All. Pavoni

MARINA: Coacci, Morazzini (60' Gabrielli), Droghini, Rossetti (76' Simone), Medici, Carloni, Catalani (76' Falasconi), Pesaresi, Barchiesi (60' Loberti), Costantini (90'), Gagliardi. All. Mariani

ARBITRO: Limonta (Lecco)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Baldisserri (PU)

RETI: 25' Barchiesi, 56' Costantini