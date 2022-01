Biagio Nazzaro, a Servigliano per archiviare il girone di andata

Superato il Marina e raggiunta quota 20, la Biagio chiude il girone di andata recuperando l’incontro di Servigliano, non disputato lo scorso 6 gennaio per i casi di positività emersi nella formazione locale. Per il San Marco, staccatissimo in fondo alla classifica, è l’ultima spiaggia per alimentare residue speranze di salvezza. L’avvicendamento tecnico (Luca Pavoni in luogo di Giovanni Ciarlantini) non ha risolto i problemi dei biancazzurri, che però si sono rinforzati nel mercato di riparazione e, pur avendo collezionato solo 5 punti, non hanno affatto sfigurato al cospetto di avversarie ben più titolate.

Peraltro l’unica vittoria fin qui conseguita dalla compagine della Val Tenna ha avuto una vittima illustre, niente meno che l’Atletico Ascoli, il che è già sufficiente per obbligare la squadra di mister Malavenda a mantenere alta la soglia di attenzione. Obiettivo vittoria anche per i rossoblù, che vogliono “virare” con più ampi margini di tranquillità, in vista della proibitiva trasferta di Senigallia che aprirà, con un mese di ritardo, il girone di ritorno. Biagio senza lo squalificato Carbonari, l’infortunato Terranova e gli indisponibili Tomba e Ruzzier, ma lo spirito messo in mostra contro il Marina consente di guardare all’impegno con fiducia ed ottimismo.

Fischio d’inizio domenica alle ore 15 al campo sportivo di “Settimi” di Servigliano, ubicato in un’area di grande importanza storica. La struttura è infatti adiacente a quello che oggi è il Parco della Pace, situato di fronte alla ex stazione ferroviaria (oggi “Casa della Memoria”), ma che fu per parecchi anni un campo di prigionia. La direzione di gara è affidata a Samira Curia, della sezione di Ascoli Piceno, assistita da Federico Sannucci della sezione di Macerata e Andrea Aureli della sezione di S. Benedetto del Tronto.