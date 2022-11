L'Ancona non brilla al "Brilli": col San Donato è solo 1-1

Frenata e passo indietro per l’Ancona a Montevarchi. La formazione dorica non va oltre l’1-1 nella sfida contro il San Donato, pareggio che prende sostanza dopo il botta e risposta maturato nel primo tempo poco dopo la mezz’ora. La striscia di risultati utili dei dorici si allunga, ma contro il fanalino di coda del Girone B era lecito attendersi qualcosa di più, in considerazione di una classifica che resta compressa e che pertanto avrebbe anche potuto assumere sembianze più accattivanti, se solo le occasioni che si sono presentate – come quest’ultima al “Brilli Peri” - fossero state sfruttate meglio. Questo, però, sembra essere ancora il limite della squadra, già rimarcato in altre circostanze: il non fornire adeguata continuità nelle prestazioni, che rende il bicchiere dell’Ancona pieno solo a metà, e contemplabile dagli ottimisti e dai pessimisti secondo due punti di vista ovviamente discordanti.

Il San Donato, affamato di punti, comincia subito con il piglio giusto, e si fa vedere dalle parti di Perucchini con un paio di conclusioni di Contipelli disinnescate dall’estremo difensore biancorosso. I dorici si affacciano per la prima volta al 12’ dalle parti di Cardelli, che risponde presente sulla conclusione di Simonetti servito da Mezzoni sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Poco, per pensare di prendere in mano le redini della sfida. Cosa che invece riesce ai padroni di casa: è Gallegano a sbloccare il punteggio regalando il vantaggio ai suoi, saltando Mezzoni nell’uno contro uno dopo il suggerimento di Russo e gonfiando la rete per l’1-0. Gioia di breve durata, perché dopo due giri di lancette l’Ancona ristabilisce l’equilibrio: corner di Moretti, Spagnoli schiaccia di testa e pareggia i conti col suo settimo centro stagionale. Squadre al riposo e secondo tempo che non mantiene le promesse: gioco frammentato e portieri sostanzialmente inoperosi. Due le fiammate: al 71’ Mezzoni mette una provvidenziale pezza sul tentativo di Manzierli, ed alla mezz’ora la spaccata di Pecci non inquadra lo specchio della porta. Il Tavarnelle si tiene stretto un punto che fa morale e muove la classifica. Anche quella dei biancorossi migliora. Meno, però, di quanto sarebbe realmente servito.

Il Tabellino:

SAN DONATO TAVARNELLE – ANCONA 1-1 (1-1 p.t.)

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Montini, Contipelli, Brenna, Carcani (80’ Ciurli), Borghi (80’ Calamai), Regoli (45’ A. Rossi), Nunziatini, Russo (85’ Ubaldi), Marzierli (84’ Mascia), Galligani. All. Magrini

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, Bianconi, De Santis, Brogni (56’ Martina), Simonetti, Gatto, D’Eramo (56’ Pecci), Moretti (78’ Mattioli), Spagnoli, Di Massimo (78’ Lombardi). All. Colavitto

ARBITRO: Baratta (Rossano)

ASSISTENTI: Landoni (Milano), Montanelli (Lecco)

RETI: 35’ Galligani, 37’ Spagnoli