Moie, missione compiuta: il fanalino di coda San Costanzo battuto 3-2

Missione compiuta per il Moie Vallesina, che sul campo del fanalino di coda San Costanzo coglie tre punti pesanti non senza faticare, ma utili per cancellare il passo falso di sette giorni fa al “Pierucci” con l’attuale capolista S.Orso e rilanciarsi nella parte alta della graduatoria. Affermazione non semplice, quella ottenuta contro la squadra di Baldelli, la quale conferma in egual misura la buona vena realizzativa e le problematiche legate ad una difesa che concede troppo, come testimoniano i gol subiti nella cui graduatoria il San Costanzo figura all’ultimo posto. I locali partono col piede giusto, rendendosi pericolosi con Ordonselli che alza di poco la mira, ma la risposta del Moie è letale: al 4’ su centro di Berardi è Pandolfi a trovare l’1-0. Immediata la replica dei padroni di casa, con l’inzuccata vincente di Piccinetti che rimette in equilibrio il confronto.

A risultare determinante nell’economia del match è l’uno-due di inizio ripresa: Piccinetti scrive nuovamente il suo nome nel tabellino marcatori, ma stavolta dalla parte sbagliata, infilando Cavalletti, ed un giro di lancette più tardi Mosca doppia il colpo siglando il 3-1 che aumenta ulteriormente la partita in salita per il San Costanzo. Che, però, ha il merito di non mollare riaprendo l’incontro dal dischetto, con il rigore trasformato da Ordonselli e decretato per un atterramento in area di Zepponi. L’assalto dell’undici di Baldelli è generoso, ed obbliga anche Anconetani ad un intervento provvidenziale al minuto 81 per evitare il 3-3. L’ultimo sussulto è del Moie, con la palla buona non sfruttata da Api, con il fischio finale a decretare il terzo successo in campionato dei rossoblu.

Il Tabellino:

SAN COSTANZO – MOIE VALLESINA 2-3 (1-1 p.t.)

SAN COSTANZO: Cavalletti, Polverari (66’ Vitali), Guenci, L. Damiani, Piccinetti, Passarini, Zepponi (77’ Damiani), Rivelli (61’ Rossi) Ordonselli, Mattioli (86’ Bernacchia), Grilli (61’ Duranti). All. Baldelli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Romagnoli (84’ Paolucci), Bentivoglio, Carboni, Canulli, Marini, Pandolfi, Mosca (62’ Cercaci, 75’ Togni), Ruggeri (84’ Gregorini), Berardi (87’ Api), Costantini. All. Rossi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Fattori (Jesi), Di Tella (AN)

RETI: 4’ Pandolfi, 17’ Piccinetti, 54’ aut. Piccinetti, 55’ Mosca, 65’ Ordonselli su rig.