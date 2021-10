Cus Ancona, Genova è amara: la Sampdoria si impone 6-2

Trasferta amara per il Cus Ancona C5 che perde per 6-2 sul campo della Sampdoria. A raccontare come sono andate le cose in terra ligure, è il tecnico della formazione dorica, Francesco Battistini. «Sapevamo benissimo le difficoltà che avremo incontrato contro una squadra forte e motivata costruita per tornare in serie A1. La Sampdoria, per quello che ha fatto vedere in mezzo al campo, ha meritato la vittoria, stiamo parlando di una squadra che ha espresso un calcio di ottimo livello, un mix di fraseggio ed aggressività che di fatto ci ha messo in difficoltà fin dai primi minuti di gioco».

Una cosa è certa: la gara giocata contro la Sampdoria si è decisa nel primo tempo con la formazione di casa che è andata al riposo sul risultato di 4-0: «Già all’intervallo i nostri avversari avevano messo una seria ipoteca sull’esito della gara – continua il mister del Cus - trovando per ben 4 volte la via della rete. Come se non bastasse noi in alcuni casi abbiamo commesso delle ingenuità che in questo campionato di certo non sono ammesse, questo però nulla toglie a quanto fatto dalla Sampdoria. Nel secondo tempo siamo andati meglio, Piersimoni ed Astuti hanno trovato la via della rete fino al definitivo 6 a 2».

In un pomeriggio tutto da dimenticare, con le difficoltà che comunque erano già stata ben preventivate alla vigilia, la nota positiva è il gol messo a segno proprio da Astuti, ragazzo classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Cus Ancona. Formazione, quella di Battistini che sabato prossimo al Palacus di Posatora affronterà la Fenice Venezia. «Altra partita piuttosto complicata - conclude Battistini - contro una squadra di categoria. Noi dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo per raggiungere la salvezza in un campionato che esprime alti livelli. Non sarà una gara semplice, ma faremo di tutto per raggiungere la seconda vittoria della stagione».