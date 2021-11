Castelfidardo, disco rosso al "Riviera": Samb di misura nel derby

Un buon Castelfidardo viene battuto dalla Sambenedettese per 1-0. I fidardensi tengono botta ad un avversario di livello come la compagine rossoblu, ma non riescono a strappare punti per la classifica. Si interrompe così la striscia di risultati positivi per la formazione di mister Manolo Manoni, che esce comunque a testa alta dal “Riviera delle Palme”.

Primo tempo con le due squadre che si sfidano a viso aperto. Buon avvio dei biancoverdi: al 9’ Braconi da corner non trova di poco la porta, mentre al 24’ Cardinali non viene servito bene per un contropiede interessante, poi al 26’ il Castelfidardo reclama un rigore per un presunto contatto tra Braconi e Varga. I rossoblu si fanno vedere a ridosso della mezz’ora con Lorenzoni, palla alta da buona posizione, e Ferretti, traversa per lui. I fisarmonicisti ci provano al 31’ con Bracciatelli, ben imbeccato da Palladini, ma la sua conclusione acrobatica meriterebbe miglior sorte. I padroni di casa passano in vantaggio al 33’ con la botta da fuori di Lisi che non lascia scampo a Demalija. Il primo tempo si conclude con la Samb avanti per 1-0.

Nella ripresa il Castelfidardo tiene bene il campo ma non riesce a sfondare, visto che gli uomini di mister Antonioli si difendono con ordine. I rossoblu creano poche palle pericolose dalle parti di Demalija mentre il neo entrato Fermani al 71’ chiama Knoflach agli straordinari. Nonostante il forcing finale, i fisarmonicisti non riescono a trovare la rete del pareggio lasciando così nella mani della Samb l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

SAMBENEDETTESE - CASTELFIDARDO 1-0 (1-0 p.t.)

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Ferretti (89’ De Santis), Varga, Zgabrlic, Lorenzoni (78’ Amoruso), Svarups (79’ Mendicino), Angiulli (64’ Isacco), Lisi, Peroni (59’ Di Domenico), Amato. All. Antonioli

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti (55’ Daniello), Mataloni (90’ Cvetkos), Palladini (68’ Fermani), Baraboglia, Gega, Hoxha, Bracciatelli (55’ Marcelli), Braconi, Rizzi, Cardinali. All. Manoni

ARBITRO: Esposito (Ercolano)

ASSISTENTI: Fracchiolla (Bari), De Chirico (Molfetta)

RETE: 33’ Lisi