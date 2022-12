Irresistibile Vigor: Kerjota silenzia il "Riviera", Samb piegata 2-1

In rimonta, nel finale, in un derby. Il folletto Kerjota sceglie la maniera migliore per confermarsi il valore aggiunto di una Vigor Senigallia che continua imperterrita a macinare punti, a consolidare il proprio ruolo di big nel girone F della serie D. Nell’atteso derby del “Riviera delle Palme “ le emozioni si condensano nella seconda frazione di gara, che decolla dopo un’ora di gioco e un primo tempo terminato a reti inviolate: i padroni di casa sbloccano il punteggio, vengono raggiunti, si vedono annullare un gol e al primo minuto di recupero sono trafitti dalla rete che regala alla squadra di Clementi tre punti di platino, per una classifica che vede la Vigor sempre lassù, seconda, a sgomitare con le migliori.

Si comincia coi padroni di casa che spingono, già al 7’ con Marras il cui cross è preda di Torromino, che però pecca di precisione al momento del tiro, mentre al 13’ quello di Favo – dopo la ribattuta della retroguardia ospite – è decisamente fiacco e preda di Sarti. La Vigor prova a replicare, ma è ancora la Sambenedettese ad essere pericolosa: al 20’ Marras non sfrutta adeguatamente il tête-à-tête con Sarti, emulato da Marras che al 33’ in un’azione in fotocopia si fa sbarrare la strada dall’estremo difensore vigorino. La formazione di mister Clementi riesce ad alleggerire la pressione solo in prossimità del duplice fischio, con Baldini che al 41’ prova dalla distanza senza sorprendere Guerrieri che si oppone in due tempi, poi al 44’ da buona posizione alza troppo la mira.

La ripresa ha inizio con la Vigor che ha subito a disposizione una colossale palla gol: Pesaresi è davanti a Guerrieri, che intercetta la battuta dell’attaccante rossoblù, con Agostinone a sbrogliare la matassa. Fasi di gioco equilibrate, con la Samb che prova a riprendere in mano le redini del match, ma al 65’ rischia di capitolare con Guerrieri ancora puntuale nel dire di no a D’Errico, il quale al secondo tentativo viene stoppato da Agostinone. Nel breve volgere di un minuto, lo scenario cambia: punizione per i locali battuta da Angiulli, Torromino va al tiro e sulla respinta il tap-in vincente è timbrato da Proia per l’1-0.

Si scuote la Vigor, e sale in cattedra Kerjota, che al 71’ sfiora il palo, al 72’ chiama in causa Guerrieri ed al 75’ chiude il triangolo con Mancini che insacca l’1-1. Si infiamma la sfida, specie dopo il gol annullato al 77’ ad Agostinone per la segnalazione di una posizione di off-side. La Samb non accenna a diminuire il forcing, al minuto 80 non ci arriva Proia su invito di Marras, ma si espone alle ripartenze rossoblu, col solito Kerjota che indovina la palla buona sul secondo palo senza però trovare un compagno pronto alla deviazione. Segnalazione del recupero, quattro minuti: al primo giro di lancette, la Vigor passa. Magia di Kerjota, palla in rete, ed è il 2-1. Finale nervoso, ne fa le spese Angiulli espulso, poi è solo festa per Senigallia ed i suoi tifosi.

Il Tabellino:

SAMBENEDETTESE-VIGOR SENIGALLIA 1-2 (0-0 p.t.)

SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Murati, Conson, Agostinone, Viscardi (81’ Boti), Favo (62’ Angiulli), Feliz, Proia, Marras, Torromino, Vita (81’ Karkalis). All. Alfonsi

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Tomba (56’ Vrioni), Bucari, Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, D. Pesaresi, D’Errico, Baldini. (69’ Pierpaoli) All. Clementi

ARBITRO: Bocchini (Roma1)

ASSISTENTI: De Simone (Roma1), Manni (Savona)

RETI: 67’ Proia, 75’ Mancini, 91’ Kerjota