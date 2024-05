Perucchini "blinda" l'Ancona che verrà: «C'è una base solida, niente stravolgimenti ma qualche ritocco nei punti giusti»

A distanza di qualche giorno da quel “tutto è bene quel che finisce bene” comparso sull’ultima pagine della stagione dell’Ancona, torna a parlare Filippo Perucchini. Ovvero uno dei grandi protagonisti della stagione, uno dei punti fermi della formazione biancorossa che con i suoi interventi si è rivelato spesso decisivo. «E’ stata una stagione difficilissima – commenta – e devo dire che da parte mia c’è addirittura rammarico perché i playoff erano alla nostra portata. Però al punto in cui eravamo dovevamo condurre la nave in porto e ci siamo riusciti. E’ difficile spiegare quello che non è andato, di certo quando sei costretto a rincorrere non hai la testa libera e tutto diventa più difficile. Nelle ultime cinque partite si è visto il vero valore dell’Ancona. L’obiettivo della salvezza era troppo importante, determinante per il futuro della società. La chiave è stata l’aver capito, purtroppo in ritardo, che non c’era tempo per star dietro agli individualismi e alle stupidate. Ed allora è arrivata finalmente la risposta del gruppo che mi ha reso orgoglioso di farne parte».

A sostenere Perucchini, la fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo prefisso. «Pur nelle difficoltà – spiega il portiere – non c’è mai stato un momento nel quale ho pensato che potessimo non farcela. Qualche attimo di scoramento, di ansia, quello si. Ad Arezzo dove abbiamo perso 3-0, nello spogliatoio ci siamo guardati in faccia e ci siamo ripromessi che non avremmo mai mollato. Va detto che il club ci è stato sempre vicino, in particolare il nostro Amministratore delegato Roberta Nocelli: ha sofferto con noi, ha gioito con noi».

Ora il pensiero del “guardiano” della porta biancorossa va al futuro. «Personalmente mi auguro che si possano ricalcare le orme di Cesena, Torres e Carrarese. Hanno cambiato poco come organico rispetto allo scorso anno – riflette – eppure hanno disputato un gran campionato. Bisogna essere bravi ad intervenire nei punti giusti ma senza stravolgere una squadra che ha una base solida. Una stagione così deve servire a tutti noi per crescere, un’esperienza importante di cui far tesoro. Ci saranno dei cambiamenti, arriverà un nuovo direttore sportivo, si deve ripartire con uno spirito diverso. Antonio Cioffi? Lui ha delle qualità eclatanti, oltre che nel dribbling e nell’imprevedibilità possiede un tiro forte e secco. Sono certo che si affermerà presto».