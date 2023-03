Portuali, a Fano va tutto storto: il S.Orso interrompe la serie positiva dei dorici

I Portuali Ancona, arrivati al “Montesi” in versione incerottata (senza lo squalificato Savini, oltre agli infortunati Sassaroli, Mascambruni, Marzioni, a cui si è aggiunto Tonini in mattinata) cedono il passo al Sant’Orso, abile a portare dalla sua parte gli episodi di un match complicato sin dai primi minuti. Finisce 3-0, i locali passano subito con Mattioli al 5’: sugli sviluppi di un corner discusso, il giocatore fanese è il più lesto di tutti a trafiggere Tavoni. Santoni protesta per una rete viziata da un presunto fallo, Buttafoco non ravvisa scorrettezze e al contrario lo ammonisce. Un giallo che peserà nell’economia della sfida, perché al 25’ l’esperto centrocampista concluderà anzitempo la partita per somma di ammonizioni, in occasione di un contropiede del Sant’Orso. Eppure i Portuali non demordono, si riorganizzano e mantengono il punteggio fino all’intervallo.

Dopo la pausa, i Dockers provano a rendersi pericolosi ma sono i fanesi a raddoppiare, ancora con Mattioli. Le migliori chance per gli anconetani capitano sui piedi di Donzelli e Carnevali, ma non è giornata. Nel finale De Angelis arrotonda il punteggio su punizione, mentre il giovane Polenta – all’esordio con la prima squadra – sfiora subito la marcatura. Termina così, con i Portuali che interrompono a otto i risultati utili consecutivi (non perdevano dalla trasferta di Moie del 7 gennaio). Col rammarico di un pomeriggio infelice, ma con la voglia di riprendersi subito e la speranza di recuperare alcuni infortunati. Troppi davvero, nel Saturday-match di Fano.

Il Tabellino:

S.ORSO-PORTUALI ANCONA 3-0 (1-0 p.t.)

SANT’ORSO: Palazzi, Rossi (46’ Nardini), Vitali (88’ Paolini), De Angelis, Brocca, Gabbianelli, Mattioli, Cenerilli (80’ Latini), Messina, Saurro (75’ Luchetti), Balducci (91’ Riberti). All. Fulgini

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Carnevali, Rinaldi (46’ Ceresani), Severini, Santoni, Garuti (46’ Ribichini), Giampaoletti (75’ Polenta), Donzelli (70’ Bozzi), Moretti (26’ Gioacchini), Lazzarini. All. Ceccarelli (squalificato)

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), De Marino (PU)

RETI: 5’ e 69’ Mattioli, 80’ De Angelis