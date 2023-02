Moie a tutto gas: "Montesi" espugnato con il 2-0 al S.Orso

Il Sant’Orso, dopo aver riscattato un gennaio a tinte scure con un ottima prima metà di febbraio, cade tra le mura amiche contro un Moie Vallesina “on fire”, che incomincia ad osservare con interesse gli sviluppi della lotta per i play-off. La squadra rossoblù dà conferma del suo eccellente stato di forma allungando la striscia di imbattibilità cominciata all’inizio del girone di ritorno (finora tre successi e due pareggi), costringendo alla resa la formazione fanese reduce dalle affermazioni conseguite contro due delle compagini meglio attrezzate del lotto, come Atletico MondolfoMarotta e Gabicce Gradara.

L’incontro del “Montesi” ci mette poco a sbloccarsi, appena tre minuti. Il Moie passa su schema da calcio piazzato: palla che finisce sui piedi di Berardi il quale, da distanza ravvicinata, sfrutta un’indecisione della retroguardia fanese e va a bersaglio per l’1-0. Sterile la reazione dei locali, che pagano la scarsa concretezza in fase offensiva affacciandosi dalla parte di Anconetani solo poco prima del duplice fischio. Seconda frazione di gioco che si sviluppa sulla falsariga della prima: il Moie non solo contiene senza soffrire troppo la sterile supremazia territoriale del Sant’Orso, ma graffia anche in contropiede. Proprio su azione di ripartenza arriva infatti il raddoppio alla mezz’ora della ripresa: il 2-0 porta la firma di Rossetti, il quale supera Palazzi timbrando il gol che chiude i conti.

Il Tabellino:

S.ORSO-MOIE VALLESINA 0-2 (0-1 p.t.)

S. ORSO: Palazzi, Rossi, Vitali, De Angelis, Brocca, Alegi (88’ Paolini), Mattioli (83’ Riberti), Cennerilli (75’ Balducci), Messina, Luchetti (73’ Saurro), Grussu (65’ Giraldi). All. Fulgini

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Mosca, Rossetti, Berardi (30’ Cercaci), Costantini (75’ Pandolfi). All. Rossi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Di Tella (AN)

RETI: 3’ Berardi, 75’ Rossetti