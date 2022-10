Giorgetti fa riemergere il Barbara: S.Orso raggiunto nel recupero

Finisce in parità a Fano, in quello che si configurava come scontro con vista sull’alta classifica. Un punto che colloca il S.Orso in cima alla graduatoria, in attesa del match del Montecchio a punteggio pieno impegnato nel posticipo con il Mondolfo, e permette al Barbara di allungare la striscia di risultati positivi, confermandone le doti di squadra pratica e concreta. Poche emozioni nel primo tempo, più pimpante la ripresa, che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio e difendere l’1-0 fino ad una manciata di secondi dal termine, con il gol di Giorgetti che si configura come autentica doccia fredda per l’undici di Fulgini, obbligato a rinunciare al terzo sigillo consecutivo interno.

Poco da segnalare in un primo tempo in cui le due formazioni hanno il merito di controllarsi a vicenda con efficacia. Occasioni da rete praticamente assenti, portieri a fare da spettatori e match bloccato. La buona partenza dei padroni di casa nella seconda metà di gara mette più pepe all’incontro: si vede subito il S.Orso al 49’ con una iniziativa di De Angelis la cui conclusione dalla lunga distanza viene deviata in corner da Minardi. Cinque minuti dopo, si sblocca il punteggio: Messina su azione di calcio d’angolo trova la deviazione vincente di testa per il gol che porta la squadra fanese a condurre. Reagisce l’Ilario Lorenzini, con Barchiesi che al 60’ non inquadra lo specchio della porta ed al 72’ con Rossini la cui girata seguente ad un corner battuto fa terminare la sfera vicinissima al palo. La pressione ospite permette al S.Orso di pungere in contropiede, ed al minuto 88 è provvidenziale Minardi a mettere in angolo su Riberti. Ad essere decisivo è l’ultimo assalto, e l’ultimo cambio: sull’ennesimo corner battuto dal Barbara, Giorgetti – entrato da una decina di minuti – risolve in mischia e fissa il punteggio sull’1-1 finale.

Il Tabellino:

S.ORSO – ILARIO LORENZINI 1-1 (0-0 p.t.)

S.ORSO: Palazzi, Nardini, Vitali, De Angelis, Alegi, Gabbianelli, Pasini (70’ Grosso), Cenerilli, Messina (89’ Benvenuti), Luchetti (87’ Saurro), Riberti. All. Fulgini

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Conti, Gregorini, Montini (50’ Fronzi, 83’ Giorgetti), Morsucci, Tamburini, Rossini, Cardinali, Giuliani (55’ Barchiesi), Brunori, Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Frapiccini (MC)

RETI: 54’ Messina, 94’ Giorgetti