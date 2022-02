Rolfini squalificato ma in tribuna protagonista: foto e autografi per il Cobra

I quattordici gol già realizzati, quindici se si conta quello messo a segno nel primo turno di Coppa Italia con il Montevarchi, in questa stagione hanno dato ad Alex Rolfini un ruolo di rilievo nelle preferenze dei tifosi anconetani. La testimonianza lampante, nell’immediato prepartita odierno (27 febbraio) di Ancona-Reggiana, si è avuta in tribuna coperta con tantissimi tifosi di varie generazioni che hanno posato per foto e autografi con il Cobra. Una scena che, al Del Conero, non si vedeva da anni.

Rolfini, squalificato per sommatoria di ammonizioni (l’ultima con il Grosseto nell’infrasettimanale di mercoledì), rientrerà nella prossima trasferta di Fermo in programma domenica alle 14.30 al Recchioni.