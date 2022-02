Rolfini-Del Sole: l’Ancona brinda al Del Conero davanti a Tiong

Brinda l’Ancona e supera 2-0 il Grosseto nel mercoledì di Lega Pro. Davanti a Tony Tiong e al proprio pubblico i dorici esultano nel turno infrasettimanale di campionato, recupero della terza giornata di ritorno che non si era giocata a gennaio per via della sospensione dovuta al Covid. Per l’Ancona è la prima vittoria al Del Conero in questo 2022.

Nella prima frazione l’Ancona gioca male latitando dal campo per ampi tratti della gara. Tolti i primi quindici minuti, dove ci sarebbe anche un gol-non gol di Rolfini dopo pochissimi secondi non ravvisato dall’arbitro e dai suoi assistenti, sono ben poche le occasioni in cui i dorici si rendono pericolosi subendo talvolta l’iniziativa avversaria. Al rientro dagli spogliatoi, invece, fortunatamente le cose migliorano con Sereni e Faggioli che vanno vicinissimi alla rete nei primi minuti della ripresa. Il Grosseto, al diciottesimo, resta in dieci per l’espulsione di Ciolli e Colavitto, quasi contemporaneamente si gioca le carte Delcarro e Moretti. Il morso del Cobra, il quattordicesimo in campionato (quindicesimo contando la Coppa), arriva al ventottesimo alla sua maniera sottoporta trafiggendo l’incolpevole Barosi. Nel finale brividi per una conclusione ravvicinata di Salvi terminata di poco a lato.

L’Ancona, ora a quarantacinque punti, non si fermerà tornando subito a lavorare al Paolinelli, con la consueta seduta del giovedì alle 14.45, in vista della delicata sfida di domenica alle 14.30 contro la Reggiana.

ANCONA MATELICA-GROSSETO 2-0

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi (23st Del Sole), D’Eramo (21st Delcarro); Sereni, Faggioli (23st Moretti), Rolfini (36st Bianconi) All. Colavitto

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Ciolli, Gorelli, Siniega; Salvi, Bruzzo, Artioli, Piccoli (39st Scaffidi), Mauceri (23st Semeraro); Arras (23st Moscati), Nocciolini (23st Saporiti) All. Maurizi

Arbitro: Marotta di Sapri

Reti: 28st Rolfini, 43st Del Sole

Note: ammoniti: Piccoli, Noce, Rolfini, Avella espulso Ciolli (doppia ammonizione), angoli 4-13, recuperi 2’+0', spettatori totali 812 per un incasso di 6817,54 euro