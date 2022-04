Il cobra Rolfini continua a mordere: «Sento il clima giusto. Playoff? Possiamo divertirci»

ANCONA- I suoi gol (17 in campionato, uno in più in stagione contando la Coppa Italia) stanno diventando veri e propri morsi. Il cobra Alex Rolfini è uno dei protagonisti assoluti della stagione dell’Ancona e la rete messa a segno con il Teramo su rigore – il quinto, in altrettanti calciati, realizzato in questa annata – lo proietta con ancor più carica all’ultima giornata di Pesaro e poi ai playoff che mettono in palio un posto in Serie B:

«L’importante era portare via i punti fondamentali per chiudere bene la regular season davanti ai nostri tifosi. C’era un bel clima di divertimento e gioia dopo che abbiamo fatto fatica ad aver ragione di un avversario tosto con il Teramo. Siamo contenti del cambio societario sia il presidente Canil che il neopatron Tiong ci hanno chiesto di onorare la maglia con il massimo impegno. Playoff? Possiamo divertirci, stiamo portando a casa dei risultati importanti».

La squadra si ritroverà martedì 19 aprile al Paolinelli e scenderà in campo sabato 23 aprile alle 17.30 al Benelli di Pesaro per l’ultima giornata di campionato contro la Vis.