Ancona, altro black-out pagato caro: il Rimini ribalta il match in tre minuti

Ci si attendeva un’Ancona formato Cesena, in grado di bissare il successo centrato all’Orogel Stadium. A prendere forma è invece quella “stile Chiavari”, che al “Neri” di Rimini subisce un devastante uno-due nel breve volgere di pochi minuti – come, appunto, accaduto in Liguria – il quale vanifica quanto di buono prodotto e soprattutto il vantaggio di un gol. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, infatti, la gara decolla nella ripresa: sotto la pioggia i biancorossi falliscono un penalty ma riescono a sbloccare il punteggio, venendo però castigati dai padroni di casa che ribaltano il match ed intascano l’intera posta in palio.

La sfida nella sfida tra i due bomber non c’è: Spagnoli è ancora ai box mentre Santini deve scontare un turno di squalifica. Colavitto sceglie un tridente con Lombardi, Moretti e Di Massimo, supportato da un centrocampo a tre e pertanto si affida nuovamente ad un retroguardia con Mondonico e De Santis centrali più Mezzoni e Martina esterni bassi. Il tecnico di casa Gaburro scioglie i dubbi della vigilia puntando su Tofanari e Rossetti al posto di Laverone e Tonelli e rilanciando dal 1’ Gabbianelli. Sotto la pioggia battente, meglio i dorici all’inizio di un match dai ritmi comunque blandi: nella prima metà di gara i tentativi sono tutti fuori bersaglio, a partire da quelli pericolosi al 18’ di De Santis da una parte (colpo di testa su punizione calibrata di Lombardi) ed al 25’ di Gabbianelli sul fronte opposto (sinistro sopra la traversa dopo la respinta della difesa ospite). E così, il primo tiro in porta si registra al primo minuto di recupero, a ridosso del duplice fischio, con Lombardi il quale non sorprende Galeotti, sebbene una deviazione abbia corretto la traiettoria del tiro.

Cambia la musica nella ripresa, in cui l’Ancona accelera decisamente e mette alle corde i romagnoli. Al 50’ è Tofanari ad immolarsi sulla sberla da posizione privilegiata di Moretti, al 57’ Galeotti sbroglia un’intricata matassa anticipando Simonetti sulla torre di Mondonico mentre al 58’ lo stesso Simonetti – ben imbeccato da Lombardi – nette di poco fuori il suo diagonale. Il gol sembra maturo, e potrebbe arrivare al 67’, quando Prezioso – innescato da Martina - viene steso in area da un Tofanari arrivato in ritardo, ma si fa parare il penalty del possibile 1-0 da un prodigioso Galeotti. Il quale, però, non riesce ad evitare il gol dei dorici poco dopo: Simonetti scambia con il neo entrato D’Eramo, da cui riceve il tocco di ritorno e sottomisura beffa l’estremo difensore dei padroni di casa.

Il match cambia padrone nel giro di tre minuti. Corner di Gabbianelli, Tanasa di testa smarca Delcarro la cui inzuccata supera Perucchini per l’immediato pareggio. L’autore dell’1-1 – che ha preferito non esultare dopo la rete – al 74’ potrebbe subito raddoppiare su invito di Tonelli, ma il suo tocco a superare il portiere anconetano sbatte contro la traversa. Ma il secondo gol del Rimini è questione di sessanta secondi: azione che si sviluppa su un tiro dalla bandierina, conclusione di Gabbianelli con la respinta di Perucchini – corta – che viene raccolta da Tanasa, il quale incorna mettendo il pallone nel sacco per il 2-1. Mister Colavitto getta nella mischia Petrella e l’ex Berardi, D’Eramo ci prova con una punizione che termina sull’esterno della rete, ma il punteggio non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

RIMINI - ANCONA 2-1 (0-0 p.t.)

RIMINI: Galeotti, Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Haveri (78’ Regini), Delcarro, Pasa (68’ Tanasa), Rossetti (59’ Tonelli), Gabbianelli, Vano (68’ Accursi), Piscitella (59’ Sereni). All. Gaburro

ANCONA: Perrucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina, Simonetti, Gatto (88’ Berardi), Prezioso (82’ Petrella), Lombardi (60’ D'Eramo), Moretti, Di Massimo (60’ Mattioli). All. Colavitto

ARBITRO: Gauzolino (Torino)

ASSISTENTI: Cecchi (Roma1), Miccoli (Lanciano)

RETI: 70' Simonetti, 72' Delcarro, 75' Tanasa