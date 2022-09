La Jesina di scena a Riccione, per conservare la leadership in graduatoria

Test romagnolo per la Jesina di mister Baldarelli, che nella terza giornata del Girone B di torneo di serie C femminile fa visita al Riccione. Entrambe le formazioni, che si affronteranno sabato pomeriggio sul rettangolo di gioco del “Nicoletti”, sono a punteggio pieno: le leoncelle, dopo la goleada del turno inaugurale sul campo dell’Orvieto (incontro terminato 12-0), ha intascato l’intera posta in palio battendo 2-1 le toscane del Centro Storico Lebowski, club matricola della categoria. Doppio en-plein anche per le biancoazzurre: dopo il 3-2 rifilato al Portogruaro due settimane fa, è infatti arrivato il blitz di sabato scorso sul campo del Venezia – inserito nel gruppo delle squadre maggiormente accreditate per il salto di categoria - superato con il punteggio di 5-3.

Le biancorosse sono chiamate a ripetere la buona prova fornita nell’esordio casalingo, caratterizzato da una partenza bruciante: La prima rete è arrivata dopo tre giri di lancette: filtrante a beneficio di Botti che anticipa l’uscita di Manfredini e mette nel sacco il pallone dell’1-0. La numero 33 concede il bis dopo un quarto d’ora con un gol in fotocopia: azione che nasce dal sinistro di Battistoni, l’attaccante della Jesina si invola nuovamente verso la porta e dopo aver nuovamente evitato l’estremo difensore ospite timbra il raddoppio. Il Centro Storico Lebowski riapre la contesa al 32’ con Erriquez che raccoglie la respinta della difesa locale, seguente ad una punizione dalla tre quarti, e appena dentro l’area esplode un gran destro che si infila sotto la traversa. Ripresa con ritmi più blandi, e Manfredini provvidenziale in due occasioni nello sbarrare la strada ai tentativi di Botti ed evitare così la terza rete delle leoncelle.