Verso Recanatese-Ancona, Donadel: «Un test probante nel nostro percorso di crescita»

L’ultima di campionato coincide con la prima assoluta in un torneo “pro” tra Ancona e Recanatese al "Tubaldi", nonché con il debutto in trasferta di mister Marco Donadel come primo allenatore della formazione biancorossa. Un viaggio breve per un incontro che vedrà i dorici scortati da un folto gruppo di tifosi in un impianto che si annuncia tutto esaurito. «Sarà un vantaggio fare una trasferta vicina – commenta il tecnico dell’Ancona – perché logisticamente ti semplifica le cose. La presenza di così tanti tifosi ci inorgoglisce, sarà un elemento importante. Bisogna fare i complimenti alla Recanatese per il campionato che hanno condotto: hanno tutto il diritto di festeggiare un’ottima annata e si giocano un obiettivo di prestigio come i play-off. Noi non avremo niente da solennizzare, sarà un passo di avvicinamento determinante agli spareggi e la gara di domani potrà avere un impatto notevole in vista della post season. Arrivare sesti o quinti ti da molte più probabilità di giocare un’eventuale seconda partita in casa: noi guardiamo solo alla nostra crescita, è un test importante. Il prossimo step è far vedere che noi siamo ancora più uniti».

Donadel, a due settimane scarse dal suo approdo in riva all’Adriatico, si sofferma anche sulle sensazioni che scaturiscono da questa nuova avventura. «Come mi trovo? Ho ricevuto un affetto incredibile – commenta – e sto dando tutto me stesso per cercare di ripagare la fiducia. Ad Ancona ho respirato un’aria positiva, i tifosi stanno al nostro fianco e la squadra è compatta, dalla società sto ricevendo tantissimo supporto». Infine, una battuta sulla formazione che scenderà in campo contro i giallorossi, con particolare riferimento a quel Melchiorri rientrato dall’infortunio e che sarà chiamato a sostituire Spagnoli, fermato dal giudice sportivo. «Melchiorri? E’ un giocatore che legge il gioco e si butta nella profondità, cercheremo di metterlo nelle posizioni migliori per rendere al massimo. Chi giocherà questa partita sono sicuro che lo farà benissimo».