Offagna profuma di Champions League, il Real Madrid torna al Raimondo Vianello

OFFAGNA- Dopo il successo dell'estate scorsa tornerà a Offagna, al Raimondo Vianello, il Real Madrid Clinic in collaborazione con l'Asd Giovane Offagna. Una settimana per ragazzi dai 6 ai 17 anni per assaporare in prima persona cosa vuol dire far parte del club più famoso e vincente della storia del calcio: «Dopo il successo della prima edizione ospitata ad Offagna l’estate scorsa con la partecipazione di oltre sessanta ragazzi, era inevitabile dare continuità a questa esperienza – ricorda con soddisfazione Alessandro Andreoli presidente della giovane società offagnese - Essere riusciti a dare continuità a questa collaborazione con la Fundación Real Madrid Clinics e portare la Scuola Calcio dei Blancos a Offagna è pertanto un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società che valorizza il lavoro fatto in questi anni e in questi ultimi mesi con un settore giovanile in costante crescita arricchito, nell’ultima stagione, anche da tante presenze femminili che aprono la possibilità di aggiungere a breve anche una squadra tutta al femminile».

Il camp si terrà ad Offagna dal 11 al 15 luglio ed sarà aperto a tutti i giovani dai 6 ai 17 anni.Non è residenziale e pertanto si svolgerà dalla mattina alla sera con una seduta di allenamento la mattina (inizio ore 9.00) e una al pomeriggio (inizio ore 15.00). Tutte le sessioni di allenamento sono guidate da tecnici Il Real Madrid e vengono svolte utilizzando materiale tecnico ed esercitazioni tecnico/tattiche utilizzate all'interno del settore giovanile delle merengues:

«Noi non solo portiamo il know-how sportivo – ricorda Massimo Baggiani sales manager per il centro Italia della Fundacion Real Madrid – ma portiamo anche i valori e la mentalità del Real Madrid. Per i ragazzi è l'opportunità di scoprire cosa significhi far parte di una società professionistica: non solo per quanto riguarda il regime di allenamento ma anche per ciò che viene richiesto dal punto di vista caratteriale. Per noi è fondamentale l'uomo, prima ancora del calciatore, perché in una società come il Real Madrid non basta essere un fenomeno. Abbiamo sia bambini che ragazzi perché il Camp è dai 6 ai 17 anni, ma noi usiamo degli algoritmi per dividere i ragazzi in gruppi omogenei e per valutare le loro prestazioni alla fine della settimana livellando quindi le differenze di età e dal punto di vista fisico. Gli allenamenti si concentriamo soprattutto sulla parte tecnica perché in Spagna questo è il lavoro fondamentale da fare soprattutto a livello giovanile».

Durante le sessioni di allenamento vengono effettuate delle analisi del gioco e delle potenzialità personali di ogni partecipante che vengono poi rielaborate da un programma che si occupa di redigere una scorecard personalizzata. A fine camp due, tre ragazzi con il punteggio più altro saranno selezionati per partecipare alle finali nazionali insieme a tutti gli altri migliori ragazzi provenienti dagli altri camp promossi in Italia dal Real Madrid. Dalla finale nazionale poi, saranno selezionati alcuni ragazzi che potranno vivere un’esperienza al Santiago Bernabeu