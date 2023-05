I "Ragazzi della Nord" per l'Emilia Romagna: organizzata un raccolta di beni

La mobilitazione per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna, profondamente colpita dall’alluvione che la scorsa settimana ha causato ingenti danni e disagi all’intera regione, ha coinvolto anche i “Ragazzi della Nord”, il gruppo organizzato dei tifosi della Vigor Senigallia. I tifosi rossoblù hanno infatti indetto una raccolta di materiale di prima necessità volta ad esprimere il proprio sostegno verso la popolazione emiliana e romagnola. In particolar modo, è stato redatto un elenco di beni necessari nell’immediato, ovvero: pasta, olio, cibo in scatola, omogeneizzati, bevande varie, farmaci generici, asciugamani, alimenti per animali.

Tutte le persone interessate a contribuire alla raccolta, potranno portare i beni presso il Club “Ragazzi della Nord”, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 23. Il materiale verrà poi consegnato da una delegazione di tifosi a Bagnacavallo, domenica 28 maggio. Anche la società Vigor Senigallia ha voluto contribuire donando ai Ragazzi della Nord: una maglia bianca (numero 7), un’altra maglia (numero 9), un pallone nuovo e firmato da tutta la rosa, lo staff tecnico e quello dirigenziale, un gagliardetto e la maglia numero 2 di Mancini. I doni della Vigor verranno messi all’asta da Ragazzi della Nord e il ricavato verrà devoluto in beneficienza all’Emila Romagna.