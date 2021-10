Quaterna K Sport: Osimo Stazione punito severamente a Montecchio

Pesante sconfitta dell’Osimo Stazione più nel morale, oltreché nel punteggio, al cospetto di un Montecchio che si impone largamente infliggendo un punizione decisamente troppe pesante ai ferrai. Pronti via ed i padroni di casa sono già avanti. È il 5′ quando Beninati con un’azione insistita mette in mezzo per il tap-in vincente di Cocchi. Ciononostante i ragazzi di Fenucci riescono con coraggio ad organizzarsi, tessendo buone trame di gioco. Tant’è che al 26′ pervengono al meritato pari: Eliantonio veriticalizza per Taddei che in diagonale deposita in rete.

La squadra della locomotiva preme sull’acceleratore, ma paga a caro prezzo alcune ingenuità. Al 34′ una ripartenza dei padroni di casa permette a Cocchi tutto solo in area di realizzare la doppietta per la rete del nuovo vantaggio. Al 40′ sugli sviluppi di calcio d’angolo a proprio favore i biancoverdi subiscono il contropiede letale di Mancini per il gol del 3-1. Nella ripresa la Stazione prova con generosità a imbastire il forcing nel tentativo di rientrare in partita. Tuttavia il colpo di testa al 50′ di Malatesta è ben controllato da Celato. Così pure la conclusione al 65′ di Cericola non è fortunata. Col passare dei minuti le forze fisiche e mentali dei ferrai vengono meno e il Montecchio ha buon gioco nel controllare la gara. Nel finale il subentrante Lucciarini trova la rete che punisce oltremisura i biancoverdi.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO – OSIMO STAZIONE 4 – 1 (3-1 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, G. Liera (87′ Hoxhay), Cereti (90′ Sylla), Bolzonetti (81′ Lucciarini), Mazzoli, I. Liera, Rossi, Cocchi (85′ Ferrini), Bracci, Mancini, Beninati. All. Marchetti

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Tereziu, Eliantonio (46′ Gigante), Ippoliti, Rinaldi, Testoni (65′ Staffolani), Gyabaa Douglas (65′ Polenta), Taddei (85′ Varoli), Bassotti, Malatesta (53′ Cericola). All. Fenucci

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Silvestri (AP)

RETI: 5′ Cocchi, 26′ Taddei, 34′ Cocchi, 40′ Mancini, 84’ Lucciarini