Piccoli, ma grandi: i Pulcini del Palombina Vecchia rappresenteranno le Marche a Coverciano

FALCONARA MARITTIMA – L'Asd Palombina Vecchia, vincitrice il 26 maggio scorso della fase regionale del “Grassroots Challenge Festival-“Pulcini-Grassroots Challenge”, parteciperà sabato 15 e domenica 16 giugno al 13esimo Grassroots Festival, l’evento nazionale annuale del calcio di base organizzato dal settore giovanile e scolastico della Figc, che si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il sindaco Stefania Signorini, sabato 1 Giugno si è recata presso il centro sportivo "Marcello Neri" di via Liguria proprio per premiare i pulcini dell'annata 2013, che hanno compiuto questa impresa sportiva: si sono affermati a livello regionale e potranno rappresentare le Marche a Coverciano.

«Devo dire che l’emozione che ho provato è stata veramente forte - commenta il Direttore Sportivo Leonardo Agostinelli – ed anche se sono anni che alleno i bambini dell’attività di base, questa è stata senza dubbio una delle vittorie più belle. Una gioia incredibile che premia i ragazzi, la loro passione per il calcio e il loro percorso di crescita calcistica e umana negli anni ed anche credo un'attestazione del buon lavoro svolto dai tecnici che insieme a me li hanno seguiti questi anni. E' un risultato che gratifica tutta la scuola calcio del Palombina; la nostra è una società che trae la sua forza dal legame stretto che abbiamo con la città e soprattutto con il nostro quartiere. Ed è anche un riconoscimento per il nostro presidente Gianfranco Paradisi, che ha saputo cambiare e innovare, facendo crescere la nostra scuola calcio.

«Siamo davvero felici per il risultato ottenuto dai pulcini 2013 del Palombina Vecchia – dice il responsabile del progetto Italia di Parma Academy – che da anni è affiliata a Parma Academy e che anche in questa stagione sportiva sta facendo molto bene nelle varie categorie del settore giovanile. Noi di Parma Academy abbiamo l'ambizione di aiutare le nostre affiliate nella loro crescita e sviluppo attraverso la condivisione di contenuti, metodologie e modalità di gestione che siano funzionali allo sviluppo tecnico dei ragazzi al loro percorso di crescita come giovani calciatori e alla formazione dello staff che si prende cura di loro e li valorizza. Il risultato ottenuto dal Palombina Vecchia è una soddisfazione per tutto il mondo Parma Academy, e il giusto premio per una società unita, partecipativa e condotta da persone con tante competenze tecniche ma sopratutto grandi valori umani. Un grande in bocca al lupo per l'esperienza che li aspetta nella casa del calcio italiano».

«E’ stata una gioia per me partecipare alla premiazione di sabato – dice il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini – ho avuto l’occasione di constatare come sia inclusiva l’Asd Palombina Vecchia e quanta partecipazione ci sia anche da parte dei genitori. Indipendentemente dai risultati sportivi, a vincere sono la socialità e la capacità aggregativa».