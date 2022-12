Le altre di Promozione: Moie all'inglese con la Fermignanese, il Marzocca cade a Cantiano

In una giornata caratterizzate dai tre rinvii per maltempo nel Girone A (non si sono giocate S.Orso-Osimo Stazione, San Costanzo-Villa San Martino e MondolfoMarotta-Valfoglia), il turno numero quattordici fa registrare le bella affermazione del Moie Vallesina, che coglie al “Pierucci” la quarta vittoria casalinga stagionale. A decidere la sfida contro la Fermignanese, la conclusione dalla distanza di Berardi, che sblocca il punteggio poco prima della mezz’ora della ripresa, e la rete della sicurezza siglata da Api, che capitalizza un’azione di contropiede e obbliga i pesaresi a fare i conti con la quinta sconfitta esterna nel torneo: un rendimento in trasferta molto al di sotto di uno standard accettabile, che “zavorra” la squadra di Teodori impedendone l’aggancio alle prime della classe.

Importante invece in chiave salvezza l’affermazione della Cagliese, che nello scontro diretto con l’Olimpia Marzocca incamera tre punti di platino abbandonando momentaneamente la penultima posizione in classifica. Botta e risposta nel primo tempo con l’autogol di Tomba che porta avanti i locali e la riposta di Paolini su rigore. Prima del riposo la conclusione da fuori di Balla lancia i pesaresi sul 2-1, che nella ripresa restano in dieci per l’espulsione del portiere Paolucci ma riescono all’ultimo minuto di recupero a mettere al sicuro con Arcangeletti i tre punti fissando il punteggio sul 3-1 finale. Nel girone B, non va invece oltre l’1-1 la Passatempese, che in apertura va sull’1-0 con la rete di Capomagi su assist di Ferreyra ma subisce a dieci minuti dalla fine l’1-1 del Grottammare con il rigore di Pelliccetti. Inutile il forcing finale dei gialloblù, che colgono un palo con Simoncini e vengono fermati dagli interventi di Palanca determinante nell’ultimo spezzone di incontro.

I Tabellini:

MOIE VALLESINA-FERMIGNANESE 2-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Romagnoli, Gregorini, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri (81’ Api), Mosca, Rossetti (70’ Pandolfi), Berardi (88’ Cercaci), Constatini. All. Rossi

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masuzzo, Lucciarini, Fraternali, Bacciardi, Volpini (85’ Patrignani), Bozzi, Desantis (78’ Izzo), Cleri, Sacchi. All. Teodori

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Di Meo (MC)

RETI: 73’ Berardi, 91’Api

PASSATEMPESE- GROTTAMMARE 1- 1 (1- 0 p.t.)

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Maraschio, Montesi, Mandolini, Simoncini, Capomagi (65’ Zannini), Nemo (85’ Mihaylov), Martiri (77’ Stortoni), Ferreyra (82’ Stacchiotti). All. Menghini

GROTTAMMARE: Palanca, Falleroni (20’ Ferrari), Paolucci, Cameli, Genovese, Traini, Massi, Franchi, Pelliccetti, Iacoponi (55’ De Panicis), Morelli. All. Cuccù

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Gasperi (San Benedetto del Tronto), Santucci (MC)

RETI: 3’ Capomagi, 79’ Pelliccetti su rig.