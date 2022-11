Le altre di Promozione: crisi Biagio e Passatempese, colpi gobbi di Marzocca e Moie

Il Girone A vede una Biagio Nazzaro incagliata nei bassifondi della graduatoria: poca fortuna per i rossoblù a Fermignano, che subiscono poco prima del triplice fischio il gol del definitivo 2-1, il quale significa quinta sconfitta stagionale in campionato e penultimo posto in piena zona retrocessione. Chi infatti ha operato il sorpasso è il Marzocca, salito in terz’ultima piazza grazie ad un ottimo 2-0 sul S.Orso seconda forza del campionato: la doppietta di Canulli porta a tre il numero di risultati utili consecutivi dell’Olimpia, le cui azioni appaiono decisamente in salita. Nel Girone A sorride anche il Moie, che a secco di gol da tre turni e di vittorie da quattro, costruisce nel finale di prima frazione – sull’asse Gregorini-Pandolfi – l’azione che regala l’1-0 sul MondolfoMarotta, arrivato al “Pierucci” con tre vittorie filate all’attivo. Nel Girone B, non si sblocca la Passatempese che alza bandiera bianca a Martinsicuro: i padroni di casa dell’Atletico Centobuchi vanno al riposo in vatnatggio grazie alla rete di Liberati, e nel recupero mettono in ghiaccio il risultato sfruttando anche la superiorità numerica maturata al 72’ (espulso Mandolini).

I Tabellini:

FERMIGNANESE – BIAGIO NAZZARO 2-1 (1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Cappuccini, Baciardi, Mariotti, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Volpini, Masullo (82’ Lonzi), Gori, Bozzi, Sacchi (77’ Cleri). All. Teodori

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Agostinelli, Marasca, Domenichetti, Brocani, Cecchetti, Bellardinelli (46’ Perna), Rossini (56’ Pieralisi), Alessandroni (88’ Cavaliere), Borocci, Giacconi (46’ Petoku). All. Pazzaglia

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Santucci (MC)

RETI: 39’ Sacchi, 73’ Alessandroni di su rig., 90’ Bozzi

MOIE VALLESINA – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 1-0 (1-0 (p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Canulli, Marini, Pandolfi, Costantini, Api (85’ Balducci), Berardi (70’ Ruggeri), Cercaci (70’ Mosca). All. Rossi.

MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi, Travaglini, Marzano, Fraternali (90’ Polverari), Orciani (75’ Morganti), Cordella, Frulla (50’Vitali), D. Pompei. All. A. Pompei.

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Di Tella (PU)

RETE: 45’ Pandolfi

OLIMPIA MARZOCCA – S.ORSO 2-0 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia, Pigini, Arsendi (81’ Montanari), Tomba, Asoli, Rossi, Tonucci, Canulli, Paolini, Felicissimo (83’ Rossetti). All. Giuliani

S.ORSO: Palazzi, Citarelli, Vitali, De Angelis, Alegi (74’ Latini), Gabbianelli, Pasini (55’ Benvenuti), Cenerilli (55’ Rossi), Messina (55’ Saurro), Lucchetti, Riberti (91’ Grussu). All. Fulgini

ARBITRO: Narcisi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Dahou (Jesi)

RETI: 7’ e 86’ Canulli

ATLETICO CENTOBUCHI – PASSATEMPESE 2-0 (1-0 p.t.)

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, G. Pietropaolo, Veccia, De Cesaris, Gibbs, D'Intino (88’ Di Salvatore), A. Pietropaolo, Galli (70’ S. Liberati), Picciola (73’ Iovannisci), Liberati A. All. Fusco

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini, Montesi, Maraschio, Mandolini, Camilletti (75’ Capomagi), Catena, Zannini (63’ Stortoni), Nemo (66’ Storani), Ferreyra (82’ Mihaylov), Simoncini (84’ Petrini). All. Menghini

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Merli (San Benedetto del Tronto)

RETI: 40’ A. Liberati, 91’ S. Liberati