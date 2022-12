Le altre di Promozione: Montecchio implacabile in trasferta, colpo Passatempese

La capolista Montecchio si conferma quasi infallibile in trasferta. Un micidiale uno-due poco dopo metà ripresa decide il match al Comunale di Marzocca, che consente ai biancorossi di mantenere il primato in graduatoria ed anche l’imbattibilità in trasferta, dove la squadra di Lilli ha finora messo in cassaforte ben sedici punti sui diciotto disponibili. L’Olimpia viene messa k.o. da Paoli, che con una conclusione al volo dalla distanza realizza la rete dell’1-0, e da Dominici il cui colpo di testa non lascia scampo a Giovagnoli, peraltro provvidenziale a salvare la porta dei padroni di casa in almeno due circostanze. La formazione di Giuliani ha comunque disputato una prima frazione di buon livello, contenendo le iniziative del K-Sport e rendendosi anche pericolosa con Canulli, Paolini ed Arsendi.

In un Girone B che resta sempre equilibrato ed incerto, si registra la seconda vittoria consecutiva della Passatempese, con lo stesso punteggio con cui i gialloblù erano riusciti la scorsa settimana a piegare il Monticelli davanti al pubblico di casa. A farne le spese la Palmense, che pure si era portata in vantaggio con Brunelli, ma ha subito poco prima del duplice fischio la rete del pareggio per poi incassare il gol di Montesi che ha fissato il punteggio sul 2-1 conclusivo. Tre punti preziosissimi quelli messi nel carniere dalla formazione di Menghini, che interrompe anche la serie negativa in trasferta, dove erano arrivate ben quattro sconfitte consecutive.

I Tabellini:

OLIMPIA MARZOCCA-K SPORT MONTECCHIO 0-2 (0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia, Pigini, Arsendi, Montanari, Rossi, Abbruciati (82’ Rossetti), Tonucci, Canulli, Paolini, Felicissimo (66’ Campomaggi). All. Giuliani

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli (86’ Tatò), Fontana (82’ Bellucci), Passeri, Bastianoni (82’ Ferrini), Dominici, Vegliò (46’ Rossi), Peluso, Pierini (46’ Mazzari). All. Lilli

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Longarini (MC)

RETI: 69’ Paoli, 75’ Dominici

PALMENSE-PASSATEMPESE 1-2 (1-1 p.t.)

PALMENSE: Camaioni, Bergamini, Marcaccio, Foró, Carafa, Smerilli, Brunelli (80’ Borraccini), Medori (68’ Germani), Piersanti, Mauro, Biondi (73’ Papa Ndiour). All. Marchegiani

PASSATEMPESE: Strappini, Capomagi (85’ Longhi), Esposito, Maraschio, Montesi, Rossini, Catena (75’ Lorenzini), Zannini (65’ Polidori), Ferreyra, Martiri, Simoncini (70’ Storani). All. Menghini

ARBITRO: Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Zarletti (San Benedetto del Tronto)

RETI: 20’ Brunelli, 45’ Zannini, 65’ Montesi