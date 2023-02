Promozione, il programma della ventitreesima giornata

Prende forma nell’ultima giornata di febbraio il primo snodo essenziale nell’economia della lotta per il podio del Girone A. La capolista Montecchio, in testa alla graduatoria con un margine di otto lunghezze ed ancora imbattuta in trasferta (dove ha ottenuto ventisei punti su trenta disponibili) sarà di scena sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta, quarto in classifica e caduto due settimane fa davanti al suo pubblico dopo oltre quattro mesi di imbattibilità casalinga. Mezz’ora prima, al “Giuliani” di Torrette, il fischio d’inizio dell’altra sfida che vedrà l’Urbania seconda forza del torneo fare visita ai Portuali, sul gradino più basso del podio a -3 dai biancorossi i quali potrebbero così essere raggiunti dai Dockers (che hanno peraltro una gara in meno). Come spettatore interessato c’è il Moie Vallesina di mister Rossi, quinto con undici punti messi in cassaforte nelle prime cinque giornate di ritorno, bottino traducibile in una repentina scalata della classifica: non fallire l’appuntamento con il fanalino di coda San Costanzo significherebbe fare un passo in avanti importante nella volata per gli spareggi promozione.

Dietro le prime cinque, obbligate a non sbagliare saranno il Gabicce Gradara (con l’eterno Bartolini, classe 1981, appena arrivato a costituire un valore aggiunto, come testimoniato dal gol all’esordio) che attende la Cagliese, ma anche la Vigor Castelfidardo reduce dal turno di riposo ed opposta ad un Marzocca ancora in apnea, con appena due reti all’attivo dall’inizio del 2023 ed a secco di affermazioni da fine novembre. Gare casalinghe per la Fermignanese contro un Osimo Stazione sceso pericolosamente in terzultima posizione, e per il Valfoglia nel derby pesarese contro il Villa San Martino, dove sono in palio punti per staccare la zona play-out, il cui vertice è occupato dalla Biagio che osserverà la giornata di pausa. Completa il programma la sfida del Comunale di Barbara: l’Ilario Lorenzini in palese difficoltà riceve i fanesi del Sant’Orso ancora alla ricerca di continuità. Nel Girone B, la Passatempese è a Macerata: la partita contro la Cluentina si configura come ghiotta opportunità di allungare in classifica lasciandosi alle spalle la bagarre della lotta per evitare i play-out.



GIRONE A:

sabato 25 febbraio, ore 15:

Portuali Ancona – Urbania (ore 14.30)

Atletico MondolfoMarotta – K Sport Montecchio

Fermignanese – Osimo Stazione

Ilario Lorenzini Barbara – S.Orso

Moie Vallesina – San Costanzo

Vigor Castelfidardo – Olimpia Marzocca

Riposa: Biagio Nazzaro

domenica 26 febbraio, ore 15:

Gabicce Gradara – Cagliese

Valfoglia – Villa San Martino

GIRONE B:

sabato 25 febbraio, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Monticelli

Aurora Treia - Matelica

Corridonia – Monturano

Casette Verdini - Grottammare

Cluentina – Passatempese

Monterubbianese – Palmense

domenica 26 febbraio, ore 16:

Civitanovese – Castel Di Lama

Trodica – Potenza Picena

Riposa: Futura 96