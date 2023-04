Promozione, il programma della trentesima giornata

Cinque turni alla conclusione del campionato, e nel Girone A potrebbe arrivare il verdetto relativo alla promozione diretta del Montecchio in Eccellenza. Con tredici punti di vantaggio accumulati sulla diretta inseguitrice Urbania, i biancorossi attenderanno così il match della seconda in classifica sul campo del San Costanzo ultimo in graduatoria. In caso di successo degli ospiti, alla leader del girone basterà battere l’Olimpia domenica pomeriggio nel doppio testacoda proposto dal calendario (il Marzocca è infatti penultimo) per brindare al salto di categoria con il conforto della matematica. Ma al risultato dell’Urbania guardano anche il resto delle squadre che puntano ad un posto play-off, visto che gli otto punti di vantaggio sul terzo posto ora come ora lasciano in bilico la disputa degli spareggi promozione. Sul gradino più basso del podio sono sistemati il Gabicce Gradara, che attende la visita del Valfoglia, ed i Portuali che domenica pomeriggio faranno tappa al Comunale di Chiaravalle contro una Biagio Nazzaro in supersalita ed in serie positiva da settimane.

Nella battaglia per il quinto posto, sfide incrociate per Sant’Orso e Vigor Castelfidardo, che si troveranno di fronte rispettivamente Villa San Martino e Cagliese, entrambe risucchiate nella bagarre dei play-out. Come del resto anche il Barbara, che proverà a sfruttare il trend positivo in trasferta (sette punti nelle ultime quattro uscite) al “Pierucci” contro il Moie Vallesina, mettendo nel mirino l’Atletico MondolfoMarotta. Che conserva due punti di vantaggio, ed ha esonerato il tecnico Alain Pompei mettendo al suo posto Davide Sartini, il quale esordirà nel match contro la Fermignanese. Nel Girone B, la Passatempese davanti al proprio pubblico cercherà di voltare pagina dopo la cocente delusione dell’ultimo match ad Ascoli, perso in rimonta nei minuti finali: ad Osimo si presenta la Palmense, che precede di cinque lunghezze i gialloblù ed è attualmente fuori dalla zona play-out.



GIRONE A:

sabato 29 aprile, ore 16.30:

Gabicce Gradara – Valfoglia (ore 15)

Cagliese Calcio – Vigor Castelfidardo (ore 15.30)

Atletico MondolfoMarotta – Fermignanese

Moie Vallesina – Ilario Lorenzini Barbara

San Costanzo – Urbania Calcio

S.Orso – Villa San Martino

domenica 30 aprile ore 16.30:

Biagio Nazzaro – Portuali Ancona

K Sport Montecchio – Olimpia Marzocca

Riposa: Osimo Stazione

GIRONE B:

sabato 29 aprile, ore 16.30:

Monturano – Monticelli (ore 14.30)

Corridonia – Civitanovese (ore 15)

Cluentina – Aurora Treia (ore 15)

Futura 96 – Monterubbianese (ore 15)

Matelica – Grottammare (ore 16)

Passatempese – Palmense

Trodica – Casette Verdini

domenica 30 aprile, ore 16.30:

Potenza Picena – Atletico Centobuchi

Riposa: Castel di Lama