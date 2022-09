Promozione, terza giornata: il clou è MondolfoMarotta-Osimo Stazione

Si disputa al “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo il match clou della terza giornata. Test probante quello proposto dal calendario alla capolista Atletico MondolfoMarotta, a punteggio pieno dopo i successi per 2-1 sull’Urbania e per 2-0 sul campo del Villa San Martino. La squadra di Pompei, che ha anche passato il turno in coppa ipotecando col 6-0 dell’andata al San Costanzo la qualificazione agli ottavi di finale, sarà opposta all’Osimo Stazione, che ha inaugurato il campionato con due pareggi prima a Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro e poi in casa contro il Gabicce Gradara.

L’Atletico ritrova i due squalificati della prima giornata Pacenti e Travaglini. disponibili tutti gli assenti del turno infrasettimanale di coppa, Marzano, Morganti, Giobellina e Bracci, mentre restano da le condizioni di Alessandro Fraternali che ha accusato una botta alla caviglia nella partita di mercoledì. I “ferrai”, invece, sono ancora in lizza per il passaggio del turno in Coppa, grazie al 2-1 infrasettimanale al “Giuliani” di Torrette contro i Portuali, in palio nella terza partita del girone "triangolare" contro la Vigor Castelfidardo. Interessante anche il match che vede protagonisti proprio i fidardensi, attesi dal Valfoglia, rivincita a campi invertiti della semifinale play-off disputata lo scorso giugno e vinta dai biancazzurri 2-1 in rimonta. Nel girone B, Passatempese impegnata a Fermo contro la Futura 96.

Questo il programma del terzo turno nei gironi A e B, con il rinvio dell’incontro tra Fermignanese ed Olimpia Marzocca, disposto dal Comitato regionale per la chiusura, prorogata fino al 24 settembre, degli impianti sportivi disposta dal Comune di Senigallia a seguito dei noti eventi atmosferici e – si legge nel comunicato - considerata la straordinarietà della situazione e le difficoltà che la popolazione, tra i quali i calciatori, è costretta giornalmente ancora a sopportare.

GIRONE A

sabato 24 settembre ore 15,30:

Atletico MondolfoMarotta – Osimo Stazione

Ilario Lorenzini Barbara - Urbania

Moie Vallesina – Villa San Martino

domenica 25 settembre ore 15,30:

Cagliese - K-Sport Montecchio (ore 15)

Biagio Nazzaro – San Costanzo

Gabicce Gradara – S.Orso

Valfoglia - Vigor Castelfidardo (ore 16.30)

Riposa: Portuali Ancona

GIRONE B:

sabato 24 settembre ore 15,30:

Cluentina - Grottammare (ore 15)

Corridonia - Castel di Lama (ore 15)

Aurora Treia - Palmense

Casette Verdini – Atletico Centobuchi

Trodica - Matelica

domenica 25 settembre ore 15,30:

Civitanovese - Monticelli

Futura 96 - Passatempese

Potenza Picena - Monturano Campiglione

Riposa: Monterubbianese