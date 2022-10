Promozione, settima giornata: nel Girone B spicca Aurora Treia-Passatempese

Il tema del Girone A di Promozione non cambia: dopo sei giornate è ormai aperta la caccia alla capolista Montecchio, che dopo aver superato nel posticipo dello scorso turno il MondolfoMarotta con un netto 3-0, è di scena al “Pierucci” di Moie contro la formazione di mister Rossi attualmente al quinto posto. A marcare da vicino la battistrada è il Sant’Orso, il cui polso verrà tastato da una Fermignanese bisognosa di punti per abbandonare la zona calda della classifica. Il Barbara, attualmente posizionato sul gradino più basso del podio e reduce da tre risultati utili consecutivi, proverà a sfruttare il match casalingo col fanalino di coda San Costanzo per confermarsi, e resistere all’attacco dei Portuali in salute (sei punti e zero gol subiti nelle ultime due uscite) che nell’anticipo delle 14.30 ricevono la visita del Villa San Martino, reduce da due passi falsi consecutivi in trasferta.

Ai piedi della zona play-off si sgomita per entrare nella top 5: ci proverà l’Osimo Stazione nel posticipo di domenica sul campo di un Valfoglia discontinuo, così come il MondolfoMarotta impegnato davanti ai suoi tifosi contro la Cagliese (altra Cenerentola del torneo), ma anche una Vigor Castelfidardo in striscia positiva da quattro gare, chiamata a dare continuità di gioco e risultati nella sfida all’Urbania. Il programma si completerà con la Biagio Nazzaro del nuovo tecnico Simone Pazzaglia, attesa a Gabicce Mare. Nel Girone B, banco di prova estremamente indicativo per la Passatempese, seconda forza del campionato dietro la Civitanovese: i gialloblu saranno impegnati nel big-match di Treia contro un Aurora attualmente terzo e finora imbattuto.

Di seguito il programma completo delle sfide di sabato e domenica:

GIRONE A:

sabato 22 ottobre, ore 15.30:

Portuali Ancona – Villa San Martino (ore 14.30)

Atletico MondolfoMarotta – Cagliese

Vigor Castelfidardo – Urbania

Fermignanese – S. Orso

Ilario Lorenzini Barbara – San Costanzo

Moie Vallesina – K Sport Montecchio

domenica 23 ottobre, ore 15.30:

Gabicce Gradara – Biagio Nazzaro

Valfoglia – Osimo Stazione

Riposa: Olimpia Marzocca

GIRONE B:

sabato 22 ottobre, ore 15.30:

Corridonia – Potenza Picena (ore 15)

Monterubbianese – Grottammare (ore 15)

Cluentina – Monturano (ore 15)

Atletico Centobuchi – Palmense

Aurora Treia – Passatempese

Trodica – Futura 96

Casette Verdini – Castel di Lama

domenica 23 ottobre, ore 15.30:

Civitanovese – Matelica

Riposa: Monticelli