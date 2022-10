Promozione, sesta giornata: nel Girone A incrocio tra le prime quattro

Sesta giornata nel campionato di Promozione, che nel Girone A attende con trepidazione l’incrocio tra le prime quattro in graduatoria. Il clou dei match in programma sabato è infatti rappresentato dal match del “Montesi” di Fano, dove un Sant’Orso seconda forza del torneo - a punteggio pieno in casa - riceve la visita del pragmatico Barbara: quattro gol e dieci punti per la squadra di mister Spuri, reduce dal successo di misura di Marzocca contro l’Olimpia nel recupero della seconda giornata, disputato mercoledì. Domenica toccherà invece alla corazzata Montecchio, quattro centri su quattro e tredici reti all’attivo, che difenderà la leadership in graduatoria dall’assalto del MondolfoMarotta, attualmente collocato ai piedi del podio.

Proveranno ad inserirsi nel poker di testa Urbania e Portuali, nell’anticipo delle 15, appaiate a quota sette, sei dei quali ottenuti dai padroni di casa davanti al pubblico amico. Nella parte centrale della graduatoria Osimo Stazione alla ricerca della prima gioia interna al cospetto di una Fermignanese in ripresa, mentre il Marzocca è chiamato a riscattare il doppio falso con Portuali ed Ilario Lorenzini ospitando la Vigor Castelfidardo. Nella zona bassa della classifica, a caccia dei primi tre punti le ultime della classe Cagliese (contro il Gabicce) e San Costanzo (opposta al Moie Vallesina). Completa il quadro del Girone A la partita di Pesaro tra Villa San Martino e Valfoglia. Nel Girone B, si gioca ad Osimo la sfida che offre più spunti in chiave classifica, con la Passatempese – reduce dal primo k.o. in campionato – che si troverà di fronte la capolista Cluentina, la quale condivide con la Civitanovese non solo il primo posto ma anche l’imbattibilità dopo cinque turni.

Di seguito il programma completo delle sfide di sabato e domenica:

GIRONE A:

sabato 15 ottobre, ore 15.30:

Urbania - Portuali Ancona (ore 15)

Cagliese – Gabicce Gradara

Olimpia Marzocca – Vigor Castelfidardo

San Costanzo – Moie Vallesina

S. Orso - Ilario Lorenzini Barbara

Osimo Stazione - Fermignanese

Villa San Martino - Valfoglia

domenica 16 ottobre, ore 15.30:

K Sport Montecchio – Atletico MondolfoMarotta

Riposa: Biagio Nazzaro

GIRONE B:

sabato 15 ottobre, ore 15.30:

Monticelli – Atletico Centobuchi (ore 14.30)

Monturano – Corridonia (ore 14.30)

Castel di Lama – Civitanovese (ore 15)

Grottammare – Casette Verdini

Matelica – Aurora Treia

Palmese - Monterubbianese

Passatempese – Cluentina

domenica 16 ottobre, ore 15.30:

Potenza Picena - Trodica

Riposa: Futura 96