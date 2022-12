Promozione, il programma della quindicesima giornata

Il campionato di Promozione prende commiato dall’anno 2022 con il quindicesimo turno, terzultimo impegno del girone di andata che si concluderà il 15 gennaio. Campi centrali del Girone A saranno il “Sorrentino” di Collemarino ed il “Gabbanelli” di Castelfidardo: nel primo è di notevole interesse il match tra i Portuali Ancona sul podio e l’Atletico Mondolfo Marotta che – indietro di una lunghezza da dorici – medita il sorpasso. Qualche chilometro più a sud una Vigor in supersalita (nove punti nelle ultime tre uscite) proverà a completare il lungo inseguimento alla zona play-off ospitando il Gabicce Gradara imbattutto nell’ultimo mese di partite, con cui condivide i 21 punti in classifica. Intanto, la capolista Montecchio può confermare a Pesaro contro il Villa San Martino l’incredibile ruolino di marcia esterno (cinque affermazioni ed un pari), seguita dall’Urbania seconda forza del torneo che chiede strada alla Cagliese, mentre l’Ilario Lorenzini può approfittare dello stop imposto dal calendario al S.Orso per sopravanzare i fanesi facendo punti sul terreno di gioco della Fermignanese.

In coda, il programma offre due incroci pericolosi, dove si cercherà di prendere velocità senza dare precedenza. L’Osimo Stazione abbonato ai pareggi casalinghi (ben cinque su sei gare) ed a secco di vittorie da due mesi proverà a sbloccarsi contro il San Costanzo ultimo della classe, mentre a Marzocca l’Olimpia è a caccia dell’accelerazione buona per abbandonare la zona play-out, al cospetto di una Biagio Nazzaro in crisi e precipitata al penultimo posto. Il posticipo domenicale prevede un interessante Valfoglia-Moie, confronto tra due realtà al momento a metà del guado tra la top 5 e la zona che comporterebbe spareggiare per salvarsi. Nel Girobe B, una Passatempese risalita a suon di risultati (sette punti nelle ultime tre uscite) cerca gloria al “Piattoni” di Castel di Lama contro i padroni di casa, a due lunghezze di ritardo dai gialloblù in una graduatoria che resta cortissima.

GIRONE A:

sabato 17 dicembre, ore 14.30:

Fermignanese – Ilario Lorenzini Barbara

Olimpia Marzocca – Biagio Nazzaro

Osimo Stazione – San Costanzo

Portuali Ancona – Atletico MondolfoMarotta

Urbania – Cagliese

Vigor Castelfidardo – Gabicce Gradara

Villa San Martino – K-Sport Montecchio

domenica 18 dicembre, ore 14.30:

Valfoglia – Moie Vallesina

Riposa: S.Orso

GIRONE B:

sabato 17 dicembre, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Trodica

Casette Verdini – Cluentina

Grottammare – Monturano

Monticelli – Futura 96

Palmense – Potenza Picena

Castel di Lama - Passatempese (ore 15)

Monterubbianese – Corridonia (ore 15)

domenica 18 dicembre, ore 14:

Civitanovese – Aurora Treia

Riposa: Matelica