Le altre di Promozione: sorrisi in trasferta per Biagio Nazzaro e Passatempese

La Biagio Nazzaro chiude il 2022, anno del centenario, con una vittoria che mitiga l’amarezza per dodici mesi complessi, ma soprattutto interrompe un prolungato digiuno di successi nel campionato corrente, e addirittura interminabile nel bilancio delle vittorie in trasferta (l’ultima era arrivata 365 giorni fa, il 18 dicembre 2021, sul campo del Montefano nel torneo di Eccellenza, categoria poi persa ai play-out). Nella sfida contro il Marzocca, anch’esso alle prese con una posizione in graduatoria all’insegna della precarietà, la squadra chiaravallese va sotto nel punteggio, colpita da Bonvini, ma riesce grazie alla stoccata di Cavaliere – poco prima del duplice fischio – a ristabilire la parità. Toccherà poi a Cecchetti confezionare il ribaltone, con una conclusione vincente dalla distanza dopo essere andato in precedenza vicino al 2-1 colpendo il palo.

Sorride anche la Passatempese, che conferma il suo magic moment cogliendo tre preziosissimi punti a Castel di Lama. Un’affermazione che è in linea con il rendimento offerto nelle ultime settimane, nelle quali i gialloblù avevano già battuto Monticelli e Palmense pareggiando poi col Grottammare. Successo accompagnato dalle polemiche per la direzione di gara, con un paio di episodi dubbi in area osimana su cui il fischietto del match ha preferito soprassedere, e maturato con un calcio di punizione vincente di Martiri nella seconda metà di gara. L’undici di mister Menghini riesce così a mettere in cassaforte la sesta vittoria stagionale – la terza in trasferta – salendo nel Girone B in zona play-off ad una sola lunghezza dalla seconda piazza.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA-BIAGIO NAZZARO 1-2 (1-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia, Pigini, Arsendi (76’ Rossi), Montanari, Tomba, Bonvini, Tonucci, Canulli, Paolini (28’ Rossetti), Felicissimo (60’ CLementi). All. Giuliani

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Terranova (76’ Mosciatti), Brocani (47’ Pacenti), Mozzoni, Ortolani, Cecchetti, Angelani, Rossini, Cavaliere, Pieralisi (76’ Agostinelli), Belardinelli (47’ Coppari). All. Pazzaglia

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Bilò (AN)

RETI: 13’ Bonvini, 45’ Cavaliere, 72’ Cecchetti

CASTEL DI LAMA-PASSATEMPESE 0-1 (0-0 p.t.)

CASTEL DI LAMA: Orazi, Galiè, Corradetti (80’ R. Amatucci), Agostini, Menchini, Di Silvestre, E. Amatucci (80’ Maanri), Candellori, Cialini, Calvaresi, Di Lorenzo. All. Poli

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Stortini, Montesi (46’ Zannini), Mandolini, Catena (57’ Simoncini), Capomagi (78’ Lorenzini), Storani (61’ Nemo), Martiri, Stacchiotti (61’ Mihaylov). All. Menghini

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Meo (MC)

RETE: 71’ Martiri