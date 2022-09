Promozione, quarta giornata: quattro le sfide di cartello in programma

Tre giornate disputate, di cui solo la prima completa, ed il solo Montecchio – con un match in meno disputato – a mantenersi a punteggio pieno. Il Girone A di Promozione sembra, in questo avvio, confermare le previsioni di inizio stagione: equilibrato, competitivo, in cui a fare la differenza saranno inevitabilmente le sfumature. Particolarmente significativo il programma previsto dalla quarta tornata, con in calendario alcune sfide che assumono, in maniera equa, i contorni di match di cartello. A partire dal posticipo di domenica, in cui la capolista K-Sport ospita la Biagio Nazzaro, reduce dalla prima affermazione nel torneo centrata domenica scorsa contro il San Costanzo. Tutto da vedere anche il derby del “Gabbanelli” che oppone la Vigor Castelfidardo ai Portuali, tra le protagoniste annunciate del raggruppamento nord, così come il test a cui è sottoposto la matricola terribile Sant’Orso che riceverà la visita del MondolfoMarotta fermato a domicilio dall’Osimo Stazione. I “Ferrai” studiano per diventare grandi, e provano a dare continuità a quest’ultima affermazione contro un Moie Vallesina tra le sorprese di queste prime settimane di incontri.

Attesa anche per il Barbara, che in settimana ha annunciato ulteriori ritocchi alla rosa (i 2003 Montini e Sassaroli dall’As Senigallia ed il 2004 Branchesi proprio dall’Osimo Stazione) e sarà di scena a Pesaro contro il Villa San Martino. A caccia dei primi punti in stagione l’Olimpia Marzocca, che attende al Comunale il Valfoglia, mentre la Fermignanese cerca il riscatto ad Urbania. Completa il quadro del Girone A il match tra San Costanzo e GabicceGradara: nel Girone B, la Passatempese ancora imbattuta è impegnata tra le mura amiche contro il Trodica, con cui condivide i cinque punti in graduatoria.

Già inseriti in calendario i recuperi valevoli per la seconda giornata: il 5 ottobre si giocheranno San Costanzo-Cagliese e Monterubbianese-Casette Verdini, il 12 ottobre Olimpia Marzocca-Ilario Lorenzini Barbara. Slitta al 26 ottobre Fermignanese-Olimpia Marzocca, recupero della terza di andata.

Di seguito il quadro completo delle sfide di sabato e domenica:



GIRONE A:

sabato 1° ottobre, ore 15.30:

Olimpia Marzocca - Valfoglia

Osimo Stazione - Moie Vallesina

San Costanzo - GabicceGradara

S.Orso – Atletico MondolfoMarotta

Urbania - Fermignanese

Villa San Martino – Ilalio Lorenzini Barbara

Vigor Castelfidardo - Portuali Ancona

domenica 2 ottobre, ore 14.30:

K-Sport Montecchio - Biagio Nazzaro

Riposa: Cagliese

GIRONE B:

sabato 1° ottobre, ore 15.30:

Monticelli - Casette Verdini (ore 14.30)

Monturano Campiglione - Futura 96 (ore 14.30)

Castel di Lama – Cluentina (ore 15)

Atletico Centobuchi - Monterubbianese

Grottammare - Aurora Treia

Matelica - Corridonia

Palmense - Civitanovese

Passatempese – Trodica

Riposa: Potenza Picena