Promozione, il programma della penultima giornata

Con i giochi fatti in testa ed in coda, e la Fermignanese attesa dal turno di riposo e pertanto con tre punti a disposizione in meno da poter conquistare, l’attenzione del Girone B è tutta rivolta alla volata play-off. Riflettori puntati su Urbania-Biagio Nazzaro, per molteplici motivi: i padroni di casa secondi devono vincere per allargare il divario dalle inseguitrici e provare a schivare l’appendice dei play-off del girone nella corsa verso l’Eccellenza, mentre i rossoblù hanno bisogno dei tre punti per restare ancora in corsa per uno slot negli spareggi promozione. Tifano per un pari la Vigor Castelfidardo, quinta a -8 e di scena davanti al pubblico di casa contro un MondolfoMarotta non ancora al sicuro, e la coppia Portuali-Gabicce a quota 48: i dorici ospiteranno un Moie che ha già messo in cassaforte la permanenza nella categoria, i pesaresi saranno al Comunale di Marzocca al cospetto di un Olimpia penultimo ed obbligato a fare bottino pieno nella bagarre per schivare la retrocessione diretta.

Nella zona play-out della classifica staziona ancora l’Osimo Stazione, che chiede strada al già promosso Montecchio (il quale non ha però alzato il piede dopo la certezza del salto in Eccellenza, sei punti nelle ultime due uscite) e potrà contare su un gruppo in fiducia dopo tre vittorie consecutive. Meno positivo il bilancio recente della Cagliese, che in trasferta è a quota quattro k.o. consecutivi con appena una rete realizzata e sarà impegnata a Pesaro contro il Villa San Martino, il quale in caso di successo avrà intanto la certezza della carta play-out per non salutare la Promozione. Play-Out che teoricamente il Barbara potrebbe ancora evitare per salvarsi direttamente, ma servirà innanzitutto fare punti in trasferta contro il Valfoglia. Nel Girone B, ultima chiamata per la Passatempese: i gialloblù dovranno osservare il turno di riposo in occasione dell’ultima giornata, e la sfida sul campo di un Matelica a caccia di punti play-off diventa il crocevia per assicurarsi almeno i play-out. In caso di risultato negativo, per scongiurare il penultimo posto si dovranno attendere buone notizie provenienti dai fronti Castel Di Lama e Futura 96, rispettivamente a due ed una lunghezza dagli osimani, nella volata che spedirà una delle tre direttamente in Prima Categoria.



GIRONE A:

sabato 20 maggio, ore 16.30:

Portuali Ancona – Moie Vallesina

Osimo Stazione – K Sport Montecchio

Olimpia Marzocca – Gabicce Gradara

S.Orso – San Costanzo

Urbania – Biagio Nazzaro

Villa San Martino – Cagliese

Valfoglia – Ilario Lorenzini Barbara

Vigor Castelfidardo – Atletico MondolfoMarotta

Riposa: Fermignanese

GIRONE B:

sabato 20 maggio, ore 16.30:

Atletico Centobuchi – Corridonia

Casette Verdini – Aurora Treia

Castel Di Lama – Monturano

Grottammare – Potenza Picena

Matelica – Passatempese

Monterubbianese – Cluentina

Monticelli – Trodica

Palmense – Futura 96

Riposa: Civitanovese