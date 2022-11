Promozione, undicesima giornata: la supersfida è Portuali-Montecchio

Il miglior attacco del Girone A contro la miglior difesa, la capolista – reduce dal primo stop nel torneo, ma imbattuta in trasferta - contro la quarta forza del torneo, in netta risalita: quanto basta per identificare nel match del “Giuliani” tra Portuali e Montecchio il big match del turno numero undici di Promozione. Diversi gli spettatori interessati al confronto di Torrette di Ancona: a partire dal S.Orso, secondo con una lunghezza di ritardo dalla vetta, che fa visita ad un Marzocca che ha dato tangibili segnali di crescita dopo i quattro punti presi nelle ultime due uscite, per proseguire con l’Atletico MondolfoMarotta sul gradino più basso del podio, che dopo aver riposato nello scorso week-end sarà impegnato fuori casa al “Pierucci” contro un Moie in affanno tra le mura amiche (un punto nelle ultime tre sfide interne).

Nelle posizioni di rincalzo, il Barbara va a caccia del quinto sigillo in campionato ospitando un Gabicce Gradara abbonato al pareggio in trasferta (tre su quattro confronti esterni), mentre il Valfoglia galvanizzato dal successo sul campo della capolista Montecchio chiede strada ad una Cagliese in salute e reduce da sette punti in tre gare terminate senza subire reti. A centro classifica, la Vigor Castelfidardo proverà a recuperare il gap dalle “Top 5” davanti ai propri tifosi contro il San Costanzo ultimo della classe. Infine, nella zona calda della graduatoria l’Osimo Stazione ad Urbania e soprattutto la Biagio Nazzaro a Fermignano dovranno puntare al bottino pieno per ampliare il margine che le separa dalle ultime due piazze. Nel Girone B, in una classifica irreale (le ultime sei tutte a dieci punti, ed a -4 dalla zona playoff), la Passatempese in apnea – quattro confitte consecutive e 11 gol subiti – è obbligata a tornare a muovere la classifica, nel match del “Tommolini” di Martinsicuro contro l’Atletico Centobuchi.

GIRONE A:

sabato 19 novembre, ore 14.30:

Fermignanese – Biagio Nazzaro

Ilario Lorenzini Barbara – Gabicce Gradara

Portuali Ancona – K Sport Montecchio

Olimpia Marzocca – S. Orso

Moie Vallesina – Atletico Mondolfo Marotta

Urbania – Osimo Stazione

Vigor Castelfidardo – San Costanzo

domenica 20 novembre, ore 14.30:

Valfoglia – Cagliese

Riposa: Villa San Martino

GIRONE B:

sabato 19 novembre, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Passatempese

Aurora Treia – Trodica

Casette Verdini – Potenza Picena

Monticelli – Matelica

Palmense – Castel di Lama

Cluentina – Corridonia (ore 15)

Monterubbianese – Monturano (ore 15)

domenica 20 novembre, ore 14.30:

Civitanovese – Futura 96