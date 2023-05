Promozione, il programma della trentunesima giornata

Con la promozione matematica del Montecchio, arrivata sabato scorso, il Girone A di Promozione ha emesso il primo verdetto stagionale. Con ancora quattro turni da giocare, è invece particolarmente serrata la lotta per i play-off, che vedono l’Urbania seconda forza del torneo a caccia di punti per blindare il secondo posto ma anche per allargare il distacco dalle inseguitrici, in funzione di un possibile by-pass di uno o più turni degli spareggi promozione. Al Comunale, domenica pomeriggio, arriverà proprio la vincitrice del campionato, in una sfida che conta più per i padroni di casa (a +7 dalla terza) che non per i biancorossi. Ma per uno strano scherzo del calendario, l’altro big match del turno vede di fronte i Portuali sul gradino più basso del podio opposti al Gabicce attualmente quarto, confronto con in palio tre punti pesantissimi.

Nelle posizioni di rincalzo, interessante il confronto del “Gabbanelli” dove la Vigor Castelfidardo (fresca di vittoria della Coppa Promozione) attende la Biagio Nazzaro che si giocherà le residue speranze di agganciare il gruppo delle “Top 5”: il quinto posto è distante tre lunghezze, ed è occupato dal Sant’Orso atteso al “Bernacchia” dall’Osimo Stazione obbligata a non fallire l’appuntamento con la vittoria, vista la contemporaneità di Olimpia Marzocca-Cagliese (sfida da “si salvi chi può” tra la penultima e la quart’ultima). Nella zona calda della graduatoria, il Villa San Martino in piena bagarre play-out attende il San Costanzo ultimo della classe ma reduce da due vittorie, forse però inutili ai fini di una salvezza che resta lontana. Completano il quadro la partita del Comunale di Rio Salso tra il Valfoglia ed un MondolfoMarotta in caduta libera, e quella del Comunale di Fermignano tra i padroni di casa ed il Moie Vallesina. Nel Girone B, la Passatempese quart’ultima al bivio: gialloblù ospiti del Grottammare fanalino di coda, indietro di tre punti, ed un successo esterno significherebbe fare un passo in avanti notevole nella strada per conservare un posto in Promozione.



GIRONE A:

sabato 6 maggio, ore 16.30:

Portuali Ancona – Gabicce Gradara (ore 14.30)

Vigor Castelfidardo – Biagio Nazzaro (ore 15.30)

Fermignanese – Moie Vallesina (ore 15.30)

Olimpia Marzocca – Cagliese

Villa San Martino – San Costanzo

Osimo Stazione – S.Orso

domenica 7 maggio ore 16.30:

Urbania – K Sport Montecchio (ore 15.30)

Valfoglia – Atletico Mondolfo Marotta

Riposa: Ilario Lorenzini Barbara

GIRONE B:

sabato 6 maggio, ore 16.30:

Monticelli – Potenza Picena (ore 14.30)

Castel di Lama – Matelica (ore 15)

Monterubbianese – Trodica (ore 15)

Atletico Centobuchi – Futura 96

Casette Verdini – Corridonia

Grottammare – Passatempese

Palmense – Monturano

domenica 7 maggio, ore 16.30:

Civitanovese – Cluentina

Riposa: Aurora Treia