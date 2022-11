Promozione, il programma della dodicesima giornata

Dodicesimo turno diviso a metà quasi con precisione algebrica quello che l’ultimo week-end di novembre propone nel Girone A. In chiave play-off, il campo centrale è quello di Fano, dove il Sant’Orso dal miglior record casalingo del raggruppamento (quattro vittorie ed un pareggio) attende l’Urbania capace di scalare nell’ultimo mese la graduatoria a suon di vittorie (tre consecutive). Ma a catalizzare l’attenzione è anche la sfida del “Comunale” di Ponterio, con l’Atletico MondolfoMarotta chiamato al riscatto dopo lo scivolone di Moie, al cospetto di un Barbara che fatica tra le mura amiche ma in trasferta non perde dalla quarta giornata. Attenzione massima quella che i Portuali metteranno a Cantiano, ospiti della Cagliese che dopo una partenza da dimenticare ha trovato continuità di gioco e risultati, reduce da due vittorie e due pareggi utili per abbandonare la zona retrocessione. Dove resta il San Costanzo, il quale ha però ha dato un potente squillo sette giorni a Castelfidardo, in virtù di un poker che ha regalato la prima affermazione nel torneo: ora, per confermarsi, c’è lo scontro diretto interno con un Marzocca in ripresa, ma ancora ingolfato lontano dal pubblico di casa (un punto in quattro uscite).

A provare a scalare la graduatoria ed abbandonare le zone pericolanti c’è anche l’Osimo Stazione, che in un “Bernacchia” finora inviolato è a caccia della prima vittoria della gestione Girolomini. Discorso analogo per una Biagio che, ad un mese dall’arrivo di Pazzaglia in panchina, ha messo in cascina appena due punti in cinque match, e proverà a sbloccarsi domenica al Comunale contro il Valfoglia. In contemporanea, la Vigor sarà a Montecchio di fronte alla capolista K-Sport per scrollarsi di dosso le scorie del brutto k.o. interno con il fanalino di coda San Costanzo. Il programma è completato da Gabicce Gradara-Fermignanese. Nel Girone B, una Passatempese a secco di punti dal 15 ottobre cercherà di interrompere il prolungato digiuno contro il Monticelli, appaiato in graduatoria a quota 11 in zona play-out. Di seguito il quadro completo delle partite:

GIRONE A:

sabato 26 novembre, ore 14.30:

Atletico MondolfoMarotta – Ilario Lorenzini Barbara

Cagliese – Portuali Ancona

San Costanzo – Olimpia Marzocca

Osimo Stazione – Villa San Martino

S. Orso - Urbania

domenica 27 novembre, ore 14.30:

Biagio Nazzaro – Valfoglia

Gabicce Gradara - Fermignanese

K Sport Montecchio – Vigor Castelfidardo

Riposa: Moie Vallesina

GIRONE B:

sabato 26 novembre, ore 14.30:

Matelica – Palmense

Monturano – Atletico Centobuchi

Passatempese – Monticelli

Trodica - Civitanovese

Corridonia – Aurora Treia (ore 15)

Castel di Lama – Grottammare (ore 15)

Futura 96 – Casette Verdini (ore 15)

domenica 27 novembre, ore 14.30:

Potenza Picena – Monterubbianese

Riposa: Cluentina