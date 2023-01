Promozione, il programma della diciottesima giornata

Il girone di ritorno nel Girone B spalanca le sue porte accogliendo un Montecchio saldamente al vertice della graduatoria, e che potrebbe sfruttare il testa-coda col San Costanzo proposto dal calendario in questo diciottesimo turno per allungare il margine di vantaggio dalle inseguitrici, che già ammonta a sette lunghezze. Nella lotta per il podio, grande attenzione è rivolta alla sfida del Comunale di Urbania tra i padroni di casa e l’Atletico Mondolfo Marotta divisi da due punti, scontro diretto che vede anche i Portuali nel ruolo di spettatori interessati: i Dockers attendono la visita di una Fermignanese che nell’ultimo turno si è sbloccata, ottenendo sul campo del Valfoglia la prima vittoria esterna del torneo. Interessanti in chiave play-off anche le sfide di Pesaro tra Villa San Martino ed il Gabicce Gradara attualmente quinto e del “Montesi” di Fano tra S.Orso e Cagliese.

Nella seconda metà della classifica, la Biagio Nazzaro che ha chiuso in crescendo il girone d’andata (sette punti nelle ultime tre uscite) sarà di scena in trasferta contro l’Osimo Stazione che in questo 2023 è ancora a secco di punti e gol. A caccia di riscatto anche l’Olimpia Marzocca, che non vince da fine novembre ma ha inaugurato il nuovo anno con due preziosi pareggi: la formazione di mister Giuliani affronterà il Moie Vallesina sempre sconfitto nelle scorse quattro trasferte. Punti pesanti in palio anche al “Gabbanelli” di Castelfidardo: la Vigor alla ricerca di continuità si troverà di fronte un Barbara risucchiato nella zona play-out ed ormai da un mese e mezzo senza vittorie. Nel Girone B, la Passatempese che ha osservato lo scorso week-end il turno di riposo proverà a dare ulteriore continuità al suo periodo positivo (tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite) ospitando il Monturano sul secondo gradino del podio, in quello che - al pari di Atletico Centobuchi – Aurora Treia - è da considerarsi il big match di giornata nel raggruppamento del sud delle Marche. Di seguito i programmi completi:



GIRONE A:

sabato 21, ore 14.30:

Olimpia Marzocca – Moie Vallesina

Vigor Castelfidardo – Ilario Lorenzini Barbara

Osimo Stazione – Biagio Nazzaro

Portuali Ancona – Fermignanese

San Costanzo – K Sport Montecchio

Urbania – Atletico MondolfoMarotta

S.Orso – Cagliese

Villa San Martino – Gabicce Gradara

Riposa: Valfoglia

GIRONE B:

sabato 21 gennaio, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Aurora Treia

Grottammare – Trodica

Matelica – Potenza Picena

Monticelli – Cluentina

Palmense – Corridonia

Passatempese – Monturano

Castel di Lama – Futura 96 (ore 15)

domenica 22 gennaio, ore 14,30:

Monterubbianese – Civitanovese

Riposa: Casette Verdini