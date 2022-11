Promozione, decima giornata: Vigor Castelfidardo a Fano a caccia di punti play-off

Programma della decima giornata quasi spaccato a metà, nel girone A. Ben tre le sfide che si disputeranno domenica, tra cui quella casalinga della capolista Montecchio, che dopo due pareggi consecutivi chiede strada al Valfoglia – collocato ai piedi della zona play-off – per centrare la settima affermazione in campionato. Riflettori domenicali accesi anche al Comunale di Chiaravalle, dove la Biagio Nazzaro vuole interrompere il digiuno di vittorie che dura da oltre un mese: di fronte ai rossoblù un Barbara reduce dalla brutta sconfitta incassata davanti al pubblico di casa contro l’ex fanalino di coda Cagliese. Ancora più lontano il ricordo del successo per Gabicce Gradara e Moie Vallesina, in azione sul rettangolo di gioco del “Magi” con in palio tre punti che mancano ad entrambe dal 25 settembre.

Il menù del sabato propone invece l’interessantissimo S.Orso-Vigor Castelfidardo, coi fanesi – imbattuti al “Montesi” – che proveranno ad approfittare del turno di riposo dell’Atletico Mondolfo Marotta per operare il sorpasso e salire al secondo posto. Da seguire anche l’esordio di mister Roberto Girolomini sulla panchina dell’Osimo Stazione, che riceve l’Olimpia Marzocca tornato a fare punti sette giorni fa nel 2-1 ai pesaresi del Villa San Martino, chiamati al riscatto nella sfida interna contro l’Urbania. Match da non sbagliare per i granitici Portuali Ancona – appena tre reti incassate in nove partite – ospitati dal San Costanzo ultima della classe ed unica formazione del girone ancora a secco di vittorie. Completa il programma del Girone A Cagliese-Fermignanese, mentre in un Girone B pazzesco per equilibrio – le dodici squadre dalla terza alla quattrodicesima posizione sono raggomitolate in due punti – la Passatempese è intenzionata a cancellare gli ultimi k.o. con Aurora Treia, Civitanovese e Casette Verdini nella sfida alla Monterubbianese terza forza del torneo.



GIRONE A:

sabato 12 novembre, ore 14.30:

Cagliese – Fermignanese

San Costanzo – Portuali Ancona

Osimo Stazione – Olimpia Marzocca

Villa San Martino – Urbania

S. Orso – Vigor Castelfidardo

domenica 13 novembre, ore 14.30:

Biagio Nazzaro – Ilario Lorenzini Barbara

Gabicce Gradara – Moie Vallesina

K Sport Montecchio - Valfoglia

Riposa: Atletico MondolfoMarotta

GIRONE B:

sabato 12 novembre, ore 14.30:

Passatempese – Monterubbianese

Matelica – Atletico Centobuchi

Trodica – Cluentina

Monturano – Casette Verdini

Grottammare – Palmense

Futura 96 – Aurora Treia (ore 15)

Castel Di Lama – Monticelli (ore 15)

domenica 13 novembre, ore 14.30:

Potenza Picena - Civitanovese

Riposa: Corridonia